Daniel Ricciardo reagált a McLaren-főnök kritikájára

Bár a McLaren a 2012-es Brazil Nagydíj óta csak Daniel Ricciardo révén tudott győzni a Forma-1-ben, így sem nevezhető eddig sikersztorinak az ausztrál versenyző mclarenes karrierje.

Ugyanis Norris tavaly és egyelőre idén is jelentősen jobban teljesít Ricciardónál, a wokingi alakulat vezérigazgatója, Zak Brown pedig nemrég azt nyilatkozta, hogy a nyolcszoros futamgyőztes versenyző eddig nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

Erre a nyilatkozatra reagálva Ricciardo elismerte, van igazság abban, amit Brown mond, és ő is szeretne előkelőbb pozíciókért versenyezni, illetve hozzátette, nem veszi személyesnek Brown szavait:

„Nos, ez nem tévedés, van benne igazság. Nem veszem személyesnek ezt a nyilatkozatot. A bőröm napbarnított, gyönyörű és vastag is. És tudom, hogy nem a 10. vagy 12. helyért akarok versenyezni, és továbbra is hiszek abban, hogy az élmezőnyben lehetek, és hogy oda is tartozom.”

„Tehát ezek emberpróbáló idők, miközben próbálok minél jobb teljesítményt nyújtani és a maximumot kihozni az autómból. Keményen dolgozunk azon, hogy javuljon a helyzet. A csapat és én is ezt akarom” – mondta a Monacói Nagydíj sajtótájékoztatóján.

