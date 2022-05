Verstappen: muszáj lesz még tempót találni a Ferrarihoz képest

Ugyan mindkét szabadedzést a ferraris Charles Leclerc vitte, a második esetben ráadásul már elég komoly, négytizedes előnnyel, Verstappen természetesen még nem pánikol, mivel tudja, hogy nem a pénteki napon kell a leggyorsabbnak lenni Monacóban.

A holland a nap végén kifejtette, hogy sok mindent kipróbáltak a két 60 perces gyakorlás alatt, és ugyan még nincs meg mindenre a válaszuk, tudja, hogy bőven van még tér a javulásra. „Összességében több dolgot is teszteltünk ma, hogy lássuk, miként viselkedik az autó.”

„Ha pedig jobbnak érzed az egyensúlyt, akkor nyilván jobban is támadhatod a pályát, aminek következtében jobbak lesznek a köridők is. A Ferrarihoz viszonyítva azonban még mindenképpen találnunk kell valamit. Most minden arról szól, hogy megpróbáljuk tökéletesíteni az egyensúlyt.”

A versenyzők az év elején már előre féltek Monacótól a 2022-es autók változásai miatt. Most már élesben is megtapasztalhatták a helyzetet, és miközben egyes területek valóban romlottak a korábbi esztendőkhöz viszonyítva, Verstappen teljesen elfogadhatónak tart mindent.

„Érezni lehet a kocsik tömegét, kicsit nehezebbek és kicsit lassabbak vagyunk. Emellett többet is pattogunk, mert merevebb a felfüggesztés. Ugyanakkor minden rendben van. A láthatóság szempontjából valamivel nehezebb, de továbbra is hektikus vezetni ezen a pályán.”

Ricciardo nevéhez fűződött a pénteki nap egyetlen komoly incidense