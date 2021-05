Cunoda személyes felügyelet alatt áll: „Nem tudom, miért, de rájuk kellett kiabálnom”

Helmut Marko elmondása szerint Juki Cunoda felügyeletét maga az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost látja el Olaszországban, melyre azért volt szükség, mivel a fiatal japán pilóta az utóbbi időben nem mutatott olyan fejlődést, amelyet elvártak volna tőle.

Cunoda úgy gondolja, hogy több területen kellene előrelépést tennie, azonban van egy olyan feladata, amit a közeljövőben orvosolnia kell: a rádiós dühöngéseit olyannyira vissza kell szorítania, amennyire csak lehetséges.

„A legfontosabb téma számomra most az önuralom” – mondta el Cunoda a Beyond The Grid legújabb adásában. „Különösen Barcelonában veszítettem el a kontrollt teljesen. Nem tudom, hogy miért, de megnyomtam a rádiót. Nem kellett volna, de mégis megnyomtam. Nem tudom, miért, de rájuk kellett kiabálnom.”

„Ez határozottan a gyenge pontom, most javítanom kell a rádiós kommunikációmon. Nem tudom, hogy miért vagyok ilyen felfokozott állapotban” – tette hozzá a japán, aki azt is elárulta, hogy Tost már most sokat beszélt vele erről, ami pozitív hatást váltott ki belőle.

„Azt mondta, hogy nem kell aggódnom a rádió miatt, mert az semmiség, csupán a versenyzésre fókuszáljak, beszéljek a mérnökömmel, hogy mi a gond, mert olyanná kell tennem az autót, amilyenné szeretném.”

„Számomra ő kedves, de néha szigorú is a szó jó értelmében. Még Imola után is csak nevetett rajtam, nem rossz értelemben. Úgy viselkedett, hogy a rossz dolgok megtörténnek, de túlságosan keményen nyomtam.”

Cunoda azonban mégis úgy gondolja, hogy a legnagyobb gyengeségét a rádiós beszélgetések adják, és úgy érzi, hogy ezen változtatnia kell, ha a fejlődés útjára akar lépni a közeljövőben. A japán így fogalmazott:

„A rádiós kommunikáció a legfontosabb dolog a Forma-1-ben. Ha tanácsot akarsz tőlük (a csapattól), akkor meg kell kérdezni: mi a gond most, hol vannak az autó határai? Csak nyugodtan kell tenni, és akkor támogatni fognak.”

„Ha csak kiabálsz, ők nem tehetnek semmit. Semmi értelme kiabálni a rádióban” – tette hozzá Cunoda, aki azt is bevallotta, hogy nem szeret instrukciókat kapni, mikor gyors körön van. „Valójában szeretem megcsinálni magam a kört, szóval nem akarok semmi zavaró dolgot, miközben nyomom, különösen akkor nem, ha jó körön vagyok. A legtöbben ezzel így vagyunk.”