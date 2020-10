Coulthard szerint Portugália a bátraknak kedvez majd

David Coulthard sok versenyzőhöz hasonlóan izgatottan várja, hogy a mezőny a hétvégén pályára guruljon a portimaói aszfaltcsíkon. A jelenleg kommentátorként dolgozó skót szerint a pálya egy igazi hullámvasút, a versenyzők pedig élvezni fogják a hétvégét.

„Ez egy remek pálya, ahol jelentős szintkülönbségek vannak. Tökösnek kell lenned, és támadni a kanyarokat. Max Verstappen, Lewis Hamilton és a többiek egész biztosan élvezni fogják” – írta Coulthard a következő helyszín hivatalos bemutatásán.

A legutóbbi futamon, az Eifel Nagydíjon Lewis Hamilton megszerezte pályafutása 91. futamgyőzelmét, aminek köszönhetően beérte az örökranglistát sokáig vezető Michael Schumachert.

David Coulthard előbb a Williams, majd a McLaren versenyzőjeként számos csatát vívott a német legendával.

Kettejük rivalizálását olyan indulatoktól fűtött pillanatok is tarkították, mint az 1998-as Belga Nagydíjon történt baleset, vagy a 2000-es Francia Nagydíj, ahol Coulthard középső ujját mutatva fejezte ki nemtetszését Schumacher védekezése láttán.

Michael Schumacher, Ferrari F300, with missing front wheel and wing, and David Coulthard, McLaren MP4-13 Mercedes, with missing rear wing, in the pitlane

Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch