A Red Bull gőzerővel fejleszt 2020 végéig

Toto Wolff nemrégiben saját maga jelentette be, hogy a Mercedes már hetekkel ezelőtt leállította a W11 fejlesztési munkálatait. A Red Bull velük ellentétben továbbra is fejleszti autóját, ám céljuk több, mint egy erős évzárás: az új fejlesztések a 2021-re való felkészülést készítik elő.

A Red Bull szezon eleji teljesítménye elmaradt a várakozásoktól. A kezdeti osztrák futamokon köridejük több mint egy másodperccel volt lassabb, mint az előző évben. Legfőbb riválisuk, a Mercedes ezzel szemben gyorsulni tudott. Helmut Marko szerint a csapat a kezdeti nehézségek után a megfelelő irányba tart, céljuk pedig az, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a következő szezonra.

„A Red Bull Ringen nem kezdtünk túl jól” – nyilatkozta Marko a Skynak.

A Red Bullt meglepte a Mercedes fejlődése, míg saját eredményei nem tükrözték a szimulátorban látott adatokat. A problémák száma mára azonban csökkent.

„Mára javult a helyzet. Számos hibára fény derült” – mondta a csapat főtanácsadója.

„A szezon eddigi versenyei közül a Nürburgringen kerültünk legközelebb a Mercedeshez” – folytatta Marko, aki elismerte, hogy a szűkös határidő megnehezíti a fejlesztések hatékonyságának fenntartását.”

„Nem tudunk minden hibát ilyen rövid idő alatt kijavítani, de most már jó irányba tartunk. A fejlesztések jól működnek.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images