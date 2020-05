Claire Williams: Az új szabályok miatt remek befektetési lehetőség az F1, és a Williams is

A Williams tegnap amellett, hogy bejelentették, befektetőket, és vásárlókat keresnek, bejelentették a szakításukat a főszponzorukkal is, azonban üdvözölték a 2021-es szabályváltozásokat.

A költségsapka mellett a Concorde megállapodás volt még az F1-en belül igen vitatott téma. A jelenlegi megállapodás 2020 végén jár le, és még mindig nem írták alá a következő 5 évre vonatkozó szerződést. Chase Carey elmondta, ő nem aggódik ezen, mivel a csapatok beleegyezése nélkül is bevezethetnék azt, de ők közös megegyezésre törekednek.

A Concorde megállapodás hiánya akár hátrányos lehet a Williams eladására is, azonban Claire Williams, a helyettes csapatvezető szerint ez semmit nem jelent a leendő befektetők számára, mivel az új szabályok kellően biztos alapokra helyezték a sportot.

„Arról, hogy a Concorde egyezmény még mindig nincs aláírva, csak azt tudom elmondani, hogy már a járvány előtt is előrehaladott tárgyalásokban voltunk, de természetesen jött a koronavírus, ami miatt szüneteltetnünk kellett a sport javítását célzó intézkedéseinket.”

„Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Concorde körüli helyzetre sem térünk vissza hamarosan, ami hamarosan meg fog történni” – mondta Claire a Williams bejelentését követő sajtótájékoztatón.

„Azonban, ahogyan láthattátok is, szerdán a Motorsport Világtanács elfogadta az új szabályokat 2021-re, úgyhogy azok a befektetők, akik most a Williamset nézik, szerintem egy nagyon pozitív jövőképet láthatnak, amelyben ott van most már a költségsapka is, amelyet már egy évtizede látni akartunk a Forma-1-ben.”

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ez ki fogja egyenlíteni az erőviszonyokat, 2021-ben 145 millió dollárból versenyzünk majd, ami tovább fog csökkenni 135 millióra. Megváltozik a nyereménypénz elosztása is.”

„Ezen dolgok mellé még jönnek az új technikai szabályok, valamint a fejlesztések befagyasztása 2021-re. Szerintem bármelyik befektető, aki most a sportunkat nézi, azt láthatja, hogy remek állapotban van, és egy jó befektetési lehetőséget rejt.”

A Williams a járvány elején Michael Latifitől, Nicholas Latifi édesapájától vett fel 56 millió euró kölcsönt, amelyért cserébe jelzálogként a Williams a teljes Grove-i gyárát adta, ezért valószínű, hogy a Williams megvásárlásához most is a kanadai üzletember állhat a legközelebb.

