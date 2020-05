A Mercedes ellenzi a fordított rajtrácsos időmérős verseny ötletét: Bahreinben is dupla futam lehet

Korábban már beszámoltunk arról a tervről, hogy a Forma-1 változtatni szeretne azon versenyhétvégék formátumán, ahol dupla nagydíjakat terveznek. Ez jelenleg a Red Bull Ringet és Silverstone-t érinti.

Pénteken a csapatvezetők, az FIA és a Liberty Media megvitatták annak a lehetőségét, hogy egy fordított rajtrácsú időmérős sprintfutamot is rendezzenek. Hivatalos szavazás még nem volt az ötletről, amire a következő héten kerülhet sor.

Egy ilyen szabályváltoztatáshoz mind a 10 csapat jóváhagyása szükséges. Abban azonban megegyeztek a csapatok, hogy a szavazásig jobban átgondolják az ötletet. Ha megvan a 10 csapat jóváhagyása, akkor a terv a Motorsport Világtanács elé kerül.

Ez a jóváhagyás ebben az esetben már csak formalitás lenne, mint az általában lenni szokott. Maga az ötlet nem teljesen új, mert az elmúlt években nem egyszer felvetődött ez az opció. Eddig a pontig a legtöbb csapat ellenállt ennek, most viszont a koronavírus okozta helyzet lehetőséget adhat a kísérletezésre.

A pénteki online megbeszélésen elsősorban a pénzügyi és technikai szabályokról volt szó, középpontba helyezvén a 8 versenyből álló európai naptárat, ami a következő hónaptól lépne érvénybe Ausztriával, zárt ajtók mögött.

Az ülés során több különböző formátumot is megvitattak, és egyetértettek abban, hogy a végleges változatot az FIA-nak kell összeállítania. Ezt szombaton küldték el a csapatfőnököknek további értékelés céljából.

Az ötlet egy 30 perces időmérős futam lenne, ami a második hétvégén az időmérő helyére kerülne. A sorrendet pedig a bajnokság pillanatnyi állása határozná meg. A verseny után az autók a parc fermében maradnának, és a hétvégi további része normál mód zajlana tovább a szokásos három szabadedzéssel. A vasárnapi futamra pedig olyan rajtbüntetéseket alkalmaznának, mint például, ha valaki a harmadik szabadedzés után cserél váltót.

Jelen állás szerint Ausztria és Silverstone között lenne a Magyar Nagydíj, de csak egy futammal. Az osztrákok és a britek két futamot rendeznének. Az is kiderült, hogy Bahrein kapcsán is megvitattak egy ilyen koncepciót novemberre vagy decemberre, és továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy egyes európai helyszíneket a tervezettnél többször használjanak, ha a tengerentúli utazások nem lesznek lehetségesek.

Noha korábban az FIA még nagyobb hatalmat kapott a koronavírus idejére, hogy könnyebben hozzon szabályokat, a fordított rajtácsos ötlet nem tartozik a sürgős szabályváltozások közé, így a 60%-os többség ebben az értelemben nem érvényes, így mind a 10 csapat jóváhagyása szükséges.

Az ülésen a többség egyértelműen igennel szavazott, köztük a Ferrari is, addig a Mercedes egyértelműen nemet mondott, míg néhány más istálló több időt kért. A döntés nem várhat, mert szerdán kerül sor az F1 Munkacsoport következő ülésére, ahol részletesen is megvitathatják az új szabályokat.

A csapatok már elfogadták a hendikepes rendszert a fejlesztési és kutatási területek korlátozására, amit a bajnoki sorrend alapján alakítanak ki, így minél előrébb végez valaki, annál kevesebbet fejleszthet. A végleges európai naptárat hétfőn tehetik közzé, bár Olaszország nincs rajta a szeptemberi (6.) dátumával.

