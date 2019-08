Bottas: „A Ferrari kinyír bennünket az egyenesekben”

A Mercedes nem tudta felvenni a tempót a Ferrarival a Belga Nagydíj pénteki edzésnapján. Lewis Hamilton elmondta, aggódik a Ferrari egyenesekben mutatott tempója miatt, és ezt erősíti meg a finn csapattársa is, aki nemrég hosszabbíthatott 2020-ra a csapatával, ami további motivációt jelent számára.

„Mindig is tudtuk, hogy a Ferrari erős lesz ezen a pályán, és Monzában sem lesz másképp, ahol szintén sok az egyenes. A Red Bull ugyancsak annak tűnik, de a Ferrari ma különösen az volt, és az egyenes vonalakon szabályosan kinyírnak bennünket. Persze igyekszünk egy kis pluszt teljesítményt találni holnapra, de nagy lépésekre lenne szükségünk, ha harcban akarunk lenni velük. Legalább az FP1-ről az FP2-re tisztességes előrelépést mutattunk, és közelebb is kerültünk egymáshoz, de ez még mindig kevés.”

„Összességében elég sima volt a mai napom. Nyilvánvaló, hogy jó dolog újra autóba ülni, és egy ilyen pályán nagyon élvezetes a vezetés. Ma jól szórakoztam, és egyébként zavartalan volt a munka, miközben mindent megtanultunk, amire szükségünk volt a folytatáshoz. Szóval jó munkát végeztünk.”

„Más most így autóban ülni, hogy tudom, megvan a helyem jövőre, és annál a csapatnál, ahol lenni akartam. Nagyon motiváló a szezon hátralévő versenyeire mindez, és biztos vagyok benne, hogy segíteni is fog, mert nem lesz rajtam több nyomás. Most azonban csak arra kell koncentrálnom, hogy mi lesz itt Spában, ahol az egyenesekben nincs sok esélyünk, de a kanyarokban rendben vagyunk. Ott az autónk igazán remek, ám az egyenesekben tényleg komoly a hátrány. Valamit még találnunk kell, hogy ez ideálisabb legyen, talán a beállításokkal a szárnyak területén.”

„A hosszú etap is rendben volt, de a többiekét még nem láttam. Személy szerint nagyon jónak éreztem a tempót, és nem is volt túl meleg odakint. Vasárnap sem lesz olyan meleg, szóval nem hiszem, hogy sok kérdésünk lesz ezzel.”

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.