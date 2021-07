Baumgartner Zsolt szerint ez a pilóta esélyesebb idén a világbajnoki címre

A 2021-es szezon előtt tudni lehetett, hogy a Red Bull nem fogja olyan könnyedén elengedni az idei évet, mint a Mercedes, miután idén utoljára élvezheti az energiaitalos csapat a Honda teljeskörű gyári támogatását, és már a 2020-as szezon végén is látszott, hogy önerőből is közel kerülhetnek a Mercedeshez.

Arra azonban talán senki nem számított, hogy Verstappen domináns teljesítménnyel nyeri majd sorozatban a versenyeket még a nyári szünet előtt. Ami különösen érdekes volt, hogy megszűnt az utóbbi években látott melyik autónak melyik pálya fekszik jobban trend, a Red Bull konzisztensen a Mercedes előtt tud lenni.

A Paul Ricard mellett Silverstone-t tartották még korábban „tipikus” Mercedes pályának az emberek, mivel a hosszú tengelytáv, alacsony rake filozófia a nagy sebességű kanyarokban volt egyértelmű fölényben a rövidebb tengelytávot választó Ferrarival és Red Bullal szemben, az első szabadedzés alapján azonban a Mercedes már ebben sem reménykedhet.

„Ha itt is meg tudja szorongatni (Hamiltont), és ezt a futamot is meg tudja nyerni, akkor elég erős esélye van szerintem a világbajnoki címre Verstappennek” – nyilatkozta Baumgartner Zsolt a DIGI Sport Reggeli Start műsorában.

„Itt lehet azonban egy nagy visszavágás (Hamilton részéről), és lélektanilag nagyon be tudja folyásolni a pilótáknál azt, hogy ki mennyire bírja el ezt a fajta nyomást. Verstappen sokkal fiatalabb és kicsit vehemensebb, de most már nagyon sokat finomodott ez a kvalitása is, ezért úgy gondolom, hogy megérett arra, hogy világbajnok legyen.”

„A lélektani előny az mindenképpen Verstappennél van, Hamiltonnak egy reménysugár a silverstone-i verseny, egy jó fordítási lehetőség számára, és ezzel akár teljesen megváltoztathatja a szezont, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a Honda-erőforrás és a Red Bull sokat fejlődött, miközben már mindenki a jövő évre készül.”

Szombaton tartják a szezon első sprintversenyét is, amelytől még a pilóták sem tudják pontosan, hogy mit várjanak.

„Titkon azt érzem, hogy ehhez Verstappen jobban fog alkalmazkodni. Hamilton olyan helyzetbe került, hogy a nyomás rajta van, nagyon várja az angol szurkolókat is, de ezek mind olyan extra megfelelési kényszert raknak rá, amelyek apró hibához vezethetnek, ami alapvetően változtathatja meg a hétvége kimenetelét.”

Az első szabadedzés képe elég komor lehetett a Mercedes számára, hiszen a címvédő alakulat több fejlesztést is kipróbált, de a lágy gumin futott időmérős körökön így is majd 8 tizedet kapott Hamilton Verstappentől.