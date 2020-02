Az Orlennek megéri Kubicát szponzorálnia

A lengyel olajcég Robert Kubica személyes szponzora, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2011-es rali balesete után is vissza tudjon térni a száguldó cirkuszba, most pedig az Alfa Romeo tartalékversenyzői posztjához segítették hozzá Kubicát.

Arra a kérdésre, hogy megérte-e együttműködni Kubicával, és mennyire egyszerű bekerülni az F1-be szponzorként, Anna Ziobroń azt válaszolta a Brief.pl újságnak: „A döntésünk helyességét bizonyítja az Orlen kutak eladásainak növekedése, de az is, hogy Lengyelországban 600%-al nőtt a Forma-1-et követő nézők száma.”

„Sok tapasztaltunk volt korábban is különféle motorsportágak szponzorációjában, de az F1 még számunkra is újdonság volt. Nagyon sokat tanultunk az első évünk alatt, és ez segítette a tárgyalásainkat a potenciális partnerekkel, ideértve az Alfa Romeo Racinget is.”

Ziobroń beszélt a PKN Orlen jövőbeli szponzorációs terveiről is. „Az egyik legfőbb célunk, hogy nemzetközi szinten is ismertek legyünk, ezért is döntöttünk úgy, hogy folytatjuk jelenlétünket az F1-ben, és arra is törekszünk, hogy az ORLEN Team Motorsport csapatunknak nemzetközi jelleget adjunk, ezt először az idei Dakar ralin láthatták.”

Egy fantasztikus, magyar felirattal ellátott összeállítás arról, hogy a Ford v Ferrari című film ugyan remekül sikerült, ám olyan jeleneteket is a vászonra vitt, amik a valóságban eltérő módon történtek.