Az FIA úgy érzi, bárhol rendezhetne versenyt

Az FIA és a Liberty Media szoros együttműködésének köszönhetően az F1-es világbajnokság zavartalanul haladhatott a júliusi újraindítást követően. A megerőltető triplahétvégék és a logisztikailag nagy kihívást jelentő Orosz Nagydíj sikeres megrendezése után az illetékesek magabiztosan állítják: az F1 a világ bármely pontját képes lenne nagydíjat rendezni.

Bruno Famin, az FIA műveleti igazgatója és a koronavírus elleni protokoll kidolgozója bízik a közösen lefektetett előírásokban.

„Úgy látom, jelenleg egyedül a helyi hatóságok által bevezetett korlátozásokon múlik, hol tudunk versenyt rendezni” – mondta Famin a Motorsport.comnak adott interjújában.

„Olyan országokban is voltak már versenyek, ahol a koronavírus miatti helyzet igen rossz volt korábban. Úgy érzem, jól kezeltük a helyzetet, és bebizonyítottuk, hogy az általunk bevetett protokoll minden körülmények között megállja a helyét.”

„Innestől kezdve az engedélyeken és az utazási korlátozásokon múlik a dolog. A kulcskérdés, hogy el tudjuk-e kerülni a karantént, valamint az adott körülmények között engedélyezhető-e a verseny megtartása.”

„A jelenlegi protokoll betartásával bárhol, bármikor versenyezhetünk. Minden az engedélyen és a beutazási korlátozásokon múlik.”

Az F1 bízik benne, hogy a következő évtől ismét a megszokott versenynaptár szerint folytatódhat a sorozat. Ez természetesen nagyban függ attól, hogy alakul a vírussal kapcsolatos helyzet a következő hónapokban.

Famin szerint az FIA-nak hat hétre van szüksége ahhoz, hogy beiktasson egy új helyszínt. „Rendszerint 4-6 hét felkészülési időre van szükségünk egy verseny előtt. Természetesen a FOM-nak is fel kell vennie a kapcsolatot a helyi szervekkel.”

„Folyamatosan figyelemmel követnünk az adott ország helyzetét. Tudnunk kell, mi a helyzet a tesztelés terén. Meg vannak a magunk szempontjai, melyekkel tisztában kell lennünk. Tisztában kell lennünk azzal, hol húzódnak meg a határok, kihez és hova lehet fordulni teszteléssel kapcsolatban.”

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images