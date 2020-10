BREAKING: Megjelent a koronavírus a Mercedes csapatában!

A Mercedes egy szóvivője a RaceFans kérdésére erősítette meg, hogy a csapat egyik, a versenyre utazó csapattagjának a koronavírus-tesztje pozitív lett, így az FIA előírásai szerint járnak el. Az eset az információk szerint nem érinti a csapat pilótáit, Lewis Hamiltont és Valtteri Bottast.

A Forma-1 és a FIA múlt héten 10 pozitív tesztről számolt be az Orosz Nagydíj óta végzett 1822 tesztből, de jelezték, ezek a kisegítő személyzet tagjai voltak, nem a csapatok tagjai között terjedt a járvány.

A Mercedes nem az első istálló, akiknél megjelent a COVID-19. Év elején a szezont a McLaren egyik csapattagjának a pozitív tesztje miatt kellett elhalasztani az Ausztrál Nagydíj helyszínén, míg Sergio Perez két futamot is kihagyott, mivel Silverstone-ba utazása előtt megfertőződött.

A csapattag a Forma-1 összes paddockban dolgozó személyzetén és a csapatok összes tagján ötnaponta elvégzett teszten akadt fenn. A Mercedes a következő közleményt adta ki a témában:

„Bejelentjük, hogy csapatunk egy tagja pozitív koronavírus-tesztet produkált. Ezt az esetet az FIA eljárásrendje szerint, velük együtt kezeljük. Mindenki megértését kérve, további információt nem szeretnénk közzétenni.”

