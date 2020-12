Mark Webber szerint nem Verstappenen múlt, hogy mindössze két futamgyőzelemmel fejezte be az idényt, sokkal inkább az autónak tudható be a visszafogott teljesítmény. Az ausztrál arra is kitért, hogy Hamilton csupán egy hajszálnyival volt jobb vasárnaponként, mint holland riválisa.

„Max nagyon-nagyon jó munkát végzett” – kezdte Webber a Formula 1 Magazinnak adott interjújában. Az egykori Forma–1-es ausztrál pilóta azzal folytatta, hogy Max Verstappen még mindig a fejlődési fázisában tart.

„A teljesítménye finomhangolásának utolsó szakaszába ért, ha szabad így fogalmaznom. Szombatonként már egészen úgy teljesít, mint Lewis Hamilton. Hogy a vasárnappal mi a helyzet? Ott még nincs azon a szinten, de ez normális.”

Verstappen most már túl van hat teljes szezonon a Forma–1-ben. Michael Schumacher és Ayrton Senna mindketten az első hat évükben bajnokok lettek, Webber azonban úgy gondolja, hogy Verstappennek nem szabad türelmetlennek lennie. „Az első öt évében senki sem nyert öt bajnoki címet. Erre egy pilóta sem volt képes.”

„Nincs valami sok olyan versenyző, aki rögtön domináns helyzetbe került, miközben képesek lettek volna megtartani a hidegvérüket és kiegyensúlyozottságukat. Ehhez tapasztalat és rutin szükségeltetik, amit még tanulnia kell” – vélekedett Webber.

Schumacher inkább nem ment bele a Mazepin-ügybe