Az AlphaTauri nem az üzemanyag miatt állt meg a tesztnap végén

A csapatok gyakran végeznek úgynevezett „üzemanyag-teszteket” a tesztnapok végén, és addig mennek, míg a tank üres nem lesz.Daniil Kvyat, és Max Verstappen szinte egyszerre álltak meg a mai nap végén.

„Nem az üzemanyag miatt álltunk meg. Csak láttunk valamit az adatokon, és mivel ez volt a nap utolsó etapja... Úgy éreztük, hogy jobb lenne az autóval inkább félreállni. Akkor, abban a pillanatban ezt éreztük helyesnek.”

„Azt hiszem, végül semmi rossz nem történt, de jobb volt megállni az autóval, minthogy azzal megpróbáljak visszatérni a bokszba. Ettől független ez egy termékeny nap volt. 60 kör felett mentem, pedig csak délután ültem autóba, ami így nem rossz.”

„Még mindig az adatgyűjtésnél tartunk, hiszen mindent fel kell térképeznünk, és idén kevesebb a tesztlehetőség, szóval ki kell használnunk ezeket a napokat. Nyilván ez nem olyan könnyű, és vannak még problémák, amiket meg kell oldani.”

Daniil Kvyat, AlphaTauri talks with a member of his team in the garage

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images