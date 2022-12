Andretti a Ferrariról: nem kell mindig bizonygatnod, hogy különösen okos vagy

A jól értesült Forma-1-es szakértők nagy része egyetért abban, hogy a Ferrari többet is kihozhatott volna az idényéből, hiszen időnként úgy tűnt, övék a leggyorsabb autó a mezőnyben. Ezzel a véleménnyel Mario Andretti is egyetért, még ha nem is feltétlenül küldte volna el Mattia Binottót.

A Ferrari csapatfőnöke azok után mondott le, hogy sok kritika érte a maranellóiak stratégiai döntéseit, lemondását pedig a vezetőség el is fogadta, így december végén elválnak a felek útjai.

„Tényleg szükség volt arra, hogy lecseréljék ezt az embert, amikor a csúcs közelében vannak? Több információt kellene tudnunk ahhoz, hogy megalapozott ítéletet mondhassunk. Az viszont számomra is egyértelmű, hogy valamilyen változásra van szükség“ - mondta Andretti a Gazetta dello Sportnak.

„Amikor ilyen gyors autód van, nem kell minden áron más stratégiát választanod, mint az ellenfelek. Voltak olyan jelenetek az év során, amikor a versenyeken az ellenfelek lágy gumikon haladtak, a Ferrari viszont a közepeseket vagy a keményet választotta. Más topcsapat soha nem tesz ilyet. Nem kell mindig bizonygatnod, hogy különösen okos vagy“ - vélekedett az amerikai.

„Láttunk néhány butaságot tőlük. Nem tudom ki volt a felelős ezekért, de rendszerszintű változásra van szükség. A versenyzőknek jobban be kell kapcsolódniuk ebbe a folyamatba, ők az egyetlenek, akik valóban érzik, hogyan viselkedik az abroncs.“

„Számomra egyértelmű, hogy a Ferrarinak mindene megvan a versenyképességhez. De időnként megtapasztalják a kudarcot. Ez a kudarc pedig az adatokba és a technológiába vetett túlzott bizalmon alapul. A számítógépek és a csúcstechnológia szép és jó, de időnként szükség van az emberi tapasztalatra“ - fejtette ki Andretti.

„Arra számítok, hogy 2023-ban egy erős Ferrarit fogunk látni, ami jót tesz a Forma-1 egészének. a választhatnék egy autót a következő idényre a Red Bull, a Ferrari, vagy a Mercedes közül, minden alkalommal a Ferrarit választanám!“

„A Ferrari az Ferrari, mindenki ott akar dolgozni. Ha pilótaként náluk versenyezhetsz, akkor a karriered új értelmet nyer“ - zárta az amerikai.

