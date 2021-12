Alonso nem hisz abban, hogy tehetsége miatt több világbajnoki cím járna neki

A spanyol 32 futamgyőzelmet tudhat magáénak, valamint a 2005-ben és 2006-ban megnyert két világbajnoki címet. Alonsót gyakran az elmúlt évek egyik legjobb versenyzőjeként tartják számon, így, mivel eredményei statisztikailag alacsonyabbak, mint néhány riválisáé, ez papíron nem feltétlenül tükröződik.

Amikor azonban a Beyond The Grid podcastben arról kérdezték, hogy tehetsége több győzelmet és címet indokolna-e, Alonso azt mondta: „Nem, nem hiszem. Szerintem azt kapod, amit megérdemelsz. Van néhány példa, ahol talán azt mondhatnánk, hogy valami igazságtalan, abban a tekintetben, hogy talán néhány ember nyer bajnokságot vagy nyer futamokat, akiknél vitathatóan talán jobbak is vannak a rajtrácson. De ezt sosem tudhatod meg, mert mindannyian más-más autóban ülünk."

Fernando Alonso azt is elismeri, hogy sok olyan tehetséges versenyző van, aki soha nem jut el az F1-be, valamint vannak olyanok is, akik ugyan eljutnak a királykategóriába, de nem kapnak lehetőséget arra, hogy egy élcsapatnál versenyezzenek, vagyis nem lehet tudni, ki lehetett volna a legjobb.

„Sok olyan tehetséges versenyző van, aki, ahogy már korábban is mondtam, nem is jutott el a Forma–1-be, és ez igazságtalan. Mert sok-sok olyan versenyzővel versenyeztem fiatalabb kategóriákban, akik kiemelkedőek voltak, és sok bajnokságot nyertek gokartban, Forma–3-ban, más kategóriákban, és soha nem volt lehetőségük arra, hogy Forma–1-es autót vezessenek.“

„És ez most a rajtrácson is így van. Van 20 csodálatos versenyzőnk, akiknek talán 90 százaléka, talán soha nem fog futamot nyerni pályafutása során a Forma–1-ben, és ez igazságtalan, mert biztosan megérdemelnék ezt."

Alonso hálásnak érzi magát azokért a pillanatokért, amelyeket a Forma–1-ben eltöltött hosszú pályafutása során, valamint a motorsport más kategóriáiban elért eredményeiért is megtapasztalhatott.

A kétszeres világbajnok kifejtette: „Amikor visszagondolok a pályafutásomra, volt szerencsém két bajnoki címet nyerni, és amikor a karrieremre gondolok, akkor a Le Mans-i, a daytonai, a hosszútávú világbajnokságot, a gokart-világbajnokságot is oda teszem, és többnek látom magam, mint amiről álmodtam, amikor elkezdtem a pályafutásomat. Szóval soha nem fogom úgy gondolni, hogy igazságtalan vagy szerencsétlen volt velem a sors“ - zárta Alonso.

