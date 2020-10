A születésnapos Charles Leclerc eddigi útja

Charles Leclerc autóversenyzői pályafutása 2005-ben indult, amikor élete első go-kartos szezonjában rögtön megnyerte a helyi bajnokságot. Leclerc 2006-ban és 2007-ben helyi szinten szintén bajnok lett, majd 2009-ben elhódította a francia bajnoki címet. A monacói ekkor döntött úgy, hogy szülőhelyét elhagyva Európában folytatja go-kartos pályafutását.

Leclerc a KF3 szériában folytatta, ami a lehető legmagasabb európai go-kart széria a 11 és 15 év közötti gyerekek számára. Leclerc már 2011-ben elhódította a bajnoki címet, aminek köszönhetően felfigyelt rá jelenlegi menedzsere, Nicolas Todt.

Leclerc 2012-ben a Todthoz kapcsolódó ART színeiben folytatta pályafutását a KZ2 bajnokságban. A monacói elhódította a WSK Euro Series bajnoki címét, és az összetett második helyén végzett. Második évében szintén a legmagasabb szintűnek számító go-kartos bajnokság második helyén végzett. Az első helyen egy bizonyos Max Verstappen zárt.

Leclerc 2014-ben váltott Formula autókra, melyekkel szintén rögtön letette névjegyét. 17 évesen rögtön második helyen zárt a Formula Renault 2.0-ban, 2 győzelmet is aratva. 2015-ben negyedik helyen végzett az F3-ben, ahol a holland Van Amersfoort csapat színeiben 4 diadalt is aratott.

A nagy áttörést 2016 hozta Leclerc számára. Míg korábbi nagy ellenfele, Max Verstappen ebben az évben szerezte meg első F1-es győzelmét, Leclerc a GP3-ban tette le névjegyét, ahol a Prema színeiben dominált. A Ferrari versenyzői akadémiájának új tehetségeként három győzelmet, négy pole-pozíciót és nyolc dobogós helyezést szerzett.

