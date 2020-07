A Renault idén spórolni fog a motorokon

Miután a koronavírus-járvány miatt a szezon első 10 versenyét lefújták, a Forma-1 csapatai költségcsökkentési intézkedések sorozatáról egyeztek meg, többek között az első futamot követően a motorfejlesztések befagyasztásáról.

A Honda bejelentette, hogy az osztrák versenyhétvégékre már egy nagyobb teljesítményű erőforrással érkeztek, de a Mercedesnek is új specifikációja van, amely esetében elsősorban a megbízhatóságon javítottak a Melbournebe vitthez képest.

A Ferrari és a Renault azonban nem hoztak javított motorokat a Red Bull Ringre, ami azt jelenti, ugyanazzal a specifikációval viszik végig a szezont. Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke elmondta, a rövidített szezon miatti komplikált pénzügyi jövőkép miatt kompromisszumokat kellett hozniuk, és ez a motorok fejlesztésének elnapolásával járt:

„Egyes áldozatokat kellett hozni ahhoz, hogy egy szélsőségesen komoly válságot tudjunk kezelni. Ez például a pénzjutalmakat meg kellett nyirbálnunk. Azokkal a szponzorokkal is tárgyalunk, akik nagyon hűségesek voltak, de saját tevékenységi köreikben is küszködnek.”

„Döntéseket kellett hoznunk, és ezek egyike az volt, hogy leállítjuk a motorfejlesztést és arra összpontosítunk, mi lesz a következő lépés, majd ha ezt később meg tudjuk beszélni. Magyarán, tőlünk nem kell számítani új motorokra.”

A Renault a 2019-es gyengébb szezonból szeretne kilábalni idén, ott ugyanis csak ötödikek lettek a konstruktőrök között és távolabb kerültek a vezető hármastól. Abiteboul jelezte, már a tavalyi szezon előtt felderítettek néhány „gyenge pontot” a csapat működésében, de optimista, hogy idén jobban tudnak teljesíteni:

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Amennyiben 2018-ig visszamegyünk, ott negyedikek voltunk, de akkor még egyértelmű volt, hogy nem tudunk olyan tempót kidolgozni, amivel az éllovasok nyomába eredhetünk. Már látszott viszont, hogy a McLarennek szép pályája lesz. Némi változtatást kellett eszközölnünk, ami végül oda vezetett, hogy a technikai vezetés nagy részét lecseréltük Enstone-ban.”

„Szerintem motorok terén jól fejlődtünk, ezt mások is aláírták. Most az autóra kell összpontosítanunk, és ennek is része a döntésünk, hogy rá tudjunk összpontosítani. Érzem a nyomást, de emellett magabiztos vagyok ezzel és az elkövetkező szezonokkal kapcsolatban.”

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.

