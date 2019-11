A Renault a nyári fejlesztések kudarcakor döntött a személycserékről

Az enstone-i csapat a múlt héten jelentette be a személyzet jelentős átszervezését, és két új, kulcsfontosságú szakember, Pat Fry és Dirk de Beer érkezését, utóbbi az aerodinamikai részleg feje lett. Bár a döntésekről csak a múlt héten értesítették a nyilvánosságot, Cyril Abiteboul elismerte, hogy a változásokról már a Paul Ricard-pályán történtek után határoztak.

A Renault a hazai versenyre ütemezte nagy fejlesztési csomagját, ami azonban a Francia Nagydíjon kudarcot vallott. "Talán emlékeznek rá, hogy a szezon elején milyen határozottan beszéltem valamiről. Az elvárások között nem eredmények szerepeltek, mert sosem ígértem dobogókat, vagy bármi őrültséget, de nagy elvárásaim voltak a Francia Nagydíj kapcsán. Számos fejlesztéssel kellett volna érkezzünk, de ez nem a várt módon történt, és a számomra ez mérföldkő volt. Ezután kellett egy kicsit elemeznünk" - jelentette ki Abiteboul.

"Ezért is volt rossz időszakunk a Francia GP óta, mert a döntés meghozatala és végrehajtása között időnek kellett eltelnie. És persze nem szabad megfeledkezni a szerződéses kötelezettségekről sem, sokan két-hároméves szerződések hatálya alatt dolgoznak, tehát, ha valakit meg akarunk szerezni, várni kell, vagy másfelé nézelődni" - jelentette ki Abiteboul.

"De csak azért, mert időbe telt, attól még megcsináltuk, bejelentettük, és fontos volt újabb lendületet adni, mert a nyári szünet előtt már látszott, hogy a szezon hosszú és kemény lesz" - mondta Abiteboul, aki szerint muszáj volt célt kitűzni a csapat elé, miközben az átalakítás zajlott. "Amikor bejelentjük az aerodinamikai osztály átszervezését, azt hetekig tartó munka kell megelőzze. Az F1-ben a mélypont nagyon mélyen van, és gyakran van különbség a között, hogy mi történik a színfalak mögött és mit látnak az emberek. Ez az egyik nehézsége ennek a világnak."

"Ezért kell mindenkinek fejlődni, nekem is, Marcin Budkowskinak is, Remi Tafinnak is a saját területén. Mindannyian együtt fejlődünk, és ezt nagyszerű látni" - vélekedett a Renault első embere. A Renault előzetesen kitűzött célja, vagyis a konstruktőri negyedik hely megszerzése valószínűleg nem jön össze, ám Abiteboul szerint voltak más célkitűzések is.

"Az egyik a hátrány csökkentése, a másik a negyedik hely megtartása volt. Nem úgy néz ki, hogy a negyedik helyet meg tudjuk tartani, de ha a nagycsapatokkal szembeni hátrányt tekintjük, a másik sikerült. Tavaly még több mint két másodpercre voltunk a pole-tól, idén ez már csak 1,4 másodperc volt. Szóval csökkent. Ennek egy része a szabályoknak tudható be, de egy része a fejlődésnek. Tehát van egy kis fény az alagút végén. Kemény, a Forma-1 mindenkit próbára tesz, együtt és külön-külön is, de mi változtathatunk a helyzeten, és ebben biztos vagyok. És amikor megtörténik, még édesebb lesz a siker" - mondta Abiteboul.

