Magyar szinkronnal a 2021-es F1-es szabályok (videó)

A 2020-as lesz az utolsó olyan év a Forma-1-ben, amikor a csapatok a korábbi generációval fognak versenyezni. A motoron kívül gyakorlatilag minden átalakul, beleértve a teljes aerodinamikát, a sport- és pénzügyi szabályokat, amik hosszú távon komoly hatással lehetnek majd a szériára. A Liberty Media nagyon szükségesnek tartja ezeket a változtatásokat, mivel az F1-ben súlyos problémát jelent az autók követése.

Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, és megannyi ok van még a változtatásokra. Időközben jóváhagyták és be is mutatták ezeket a 2021-es szabályokat, amikről nagyon részletesen írtunk a hu.motorsport.com hasábjain. Ezúttal pedig videós formában is megtesszük ezt, összefoglalva a legfontosabb pontokat.