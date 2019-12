A Racing Pointnak rossz tapasztalatai vannak a 2021-es szabályokról

A Forma-1 vezetése arra az elhatározásra jutott, hogy a versenyképesség növelése érdekében a jelenlegi szabályrendszert leváltva új irányba tereli a sportágat. Az elmúlt években a Mercedes dominálta a sportágat, míg a riválisok csak nagyon lassan tudták csökkenteni a hátrányt.

A sportág vezetése ezért teljesen új alapokra helyezik a sportágat 2021-től, a szabályokat pedig október végén jelentették be. A technikai szabályok mellett jelentős változások várnak a gazdasági oldalon is, ettől is az esélyegyenlőség kiegyenlítését várják.

A Racing Point is megszavazta az új szabályokat, de a jelek szerint már a fejlesztési munka elején komoly kétségeik támadtak. Otmar Szafnauer elismeri, hogy a szabályok a kisebb csapatoknak kedvezhetnek, de még nem elégedett az összképpel.

"A szabályok olyanok, amilyenek, de most még nem hiszem, hogy ezekkel a szabályokkal sikerül egy autót összeállítani. Néhány változásra még számítok" - mondta Szafnauer a Motorsport-magazin.com-nak.

A hírek szerint a silverstone-i csapat frusztrációja a szimulátoros tesztelésből fakad. "Két külön dolgot látunk. A koncepció megvalósítható, de szerintem a megfogalmazás még némi kiigazításra szorul" - jelentette ki Andy Green technikai igazgató.

A Racing Point első embere azt is kifejtette, hogy első ránézésre mi is a probléma. "Az első szárny koncepciója túl korlátozott. Olyan messzire megy, hogy zavarja az autó kezelését. Kemény munka lesz az autó vezetése, mert aerodinamikailag instabil lesz" - mondta Green.

Ugyan a Racing Point főnöke elismeri, hogy az új szabályok a kiscsapatok felzárkóztatására szolgálnak, de ez eleinte még nem lesz egyértelmű hatással. "A nagy csapatok már vannak olyan helyzetben, hogy már akár már most fejleszthetnek 2021-re. Mi nem tehetjük meg, a nagy csapatoknak ez az előnye megmarad, csak mert ők a nagyok" - mondta Green.

