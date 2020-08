A Racing Point is szavazott korábban a büntetésüket eredményező szabályváltozásról

A csapatok tavaly megegyeztek arról, hogy a fékhűtők a 2020-as évtől kezdte ’listás elemeknek’ fognak minősülni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a ’nem listás elemekkel’ ellentétben a csapatoknak az ilyen alkatrészeket önállóan kell előállítaniuk, más csapatok segítsége nélkül.

Az FIA bírái korábban úgy határoztak, hogy a Racing Point vétett a szabályok ellen akkor, amikor a Mercedes tavalyi hátsó fékhűtőit használta fel 2020-as autójához. Indoklásukban rámutattak, hogy a Racing Point nem egyeztetett az FIA-val a szabályváltozás következményeivel kapcsolatban.

Szafnauer szerint a tény, hogy ő és csapata is a szabályváltozás mellett foglalt állást azt bizonyítja, semmilyen kétségük nem volt autójuk szabályosságát illetően.

„A szabályok világosak voltak számunkra.” – kezdte a Racing Point csapatvezetője. „2019-ben és 2018-ban információhoz juthattunk a fékhűtőkkel, a tervrajzokkal vagy bármi mással kapcsolatban. A szabályok azonban egyértelműen leírták, hogy 2020-tól erre nincs többé lehetőség.”

„Többek között én is a szabályváltozás mellett foglaltam állást. Tartottunk erről egy szavazást, ahol Cyril [Abiteboul, a Renault csapatfőnöke] mindenkinél azért lobbizott, hogy támogassa a listás elemekről szóló szabályváltozást. Gondolhatják, kik voltak azok, akiknek ez nem állt érdekében.”

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Racing Point speaks to the media

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images