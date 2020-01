„A motorsport többé nem a technológiáról szól!”

A Liberty Media 2016-ban vette át a Forma-1 irányítását, és tavaly előálltak azzal a tervvel, hogy 2030-ra el akarják érni a karbon-emisszió nullára csökkentését. Ezzel kapcsolatosan David Richards, a Motorsport UK elnökségi tagja nyilatkozott.

Richards korábban komoly szerepeket töltött be az F1-ben, a Benetton és a BAR csapatfőnöke is volt, és a saját csapatával is el akart indulni az F1-ben, utóbbi célja azonban nem volt sikeres. Richards az F1 motorjaival kapcsolatosan így nyilatkozott:

„Ezek a motorok a mérnöki művészet ékkövei, abszolút szenzációsak. De mit csinált Bernie Ecclestone? Azt mondta, hogy nem szeretem ezeknek a motoroknak a hangját, és nem túl jó dolgok. Nem lengették meg a zászlót, és mondták, hogy mennyire kiváló technológiát sikerült elkészíteniük. Valóságosan lábon lőtték magukat.”

A brit hozzátette, a motorsport saját magát húzza vissza azzal, hogy mentegetőzik, és többet foglalkozik a szórakoztatással, mint az innovációval.

„Ma nagyon könnyű azt gondolni, hogy bocsánatot kell kérnünk azért, mert körbe-körbe megyünk, gumit és üzemanyagokat égetünk… viszont sok pozitív aspektusa is van ennek.”

„Hamarosan elindítjuk az elektromos gokartozást az Egyesült Királyságban, és különböző fenntartható üzemanyagok után kutatunk – rengeteg ilyen jellegű kezdeményezés van.”

Még több F1 hír: Alonso szerint Hamilton egy „normál” autóval nem élhetne így

„A motorsport hosszú éveken keresztül elöl járt technológiai téren, de beleestünk abba a csapdába, hogy ez már többé nem is a technológiáról, hanem a szórakoztatásról szól. Viszont újra magunkhoz kellene ragadnunk a kezdeményezést, nekünk kell elöl járnunk, meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek!”

Richards a WEC-et dicsérte azért, mert 2024-től hidrogén-hajtású autókkal tervez versenyezni a sorozat, emellett elmondta, más megoldásokat is figyelniük kell a kormányzatoknak.

„A politikusok hajlamosak leegyszerűsíteni az üzeneteiket, és azt mondják, hogy az elektromos autók jelentik a megoldást, haladjunk ezen az úton – de ez abszolút hülyeség. Még rengeteg felfedezésre váró technológia van hosszú távon, és arra gyanakszom, hogy elő fog jönni egy teljesen új technológia, ami valószínűleg nem a hidrogéntechnológia lesz.” – mondta Richards.

Felvételek a Dakar Rali 10. szakaszáról, ami Fernando Alonso számára különösen rosszul sikerült. A felborult Toyota azonban nem szenvedett súlyos károkat, így folytatni tudták a küzdelmet.