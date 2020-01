Elkészült a Vietnami Nagydíj hatalmas épülete az F1-es nagydíjra

A Forma-1-ben már javában készülődnek a különböző helyszínek a mezőny fogadására. Vietnam az egyik legfoglalkoztatottabb ország, miután újoncként kapja meg a lehetőséget a nagydíj rendezésére, ami egy teljesen új pályát is jelent.

Hanoi már a naptár első felében helyet kap a száguldó cirkuszban. A harmadik versenyhétvége lesz a szezonban április első hetében. Szép lassan minden a helyére kerül, és legutóbb a pit épület készült el, ami egy 300 méter hosszú és 3 emeletes szerkezet, tökéletes kilátással a rajtrácsra.

Az építkezések 2019 márciusában kezdődtek, és most, hogy a pit épület, valamint a bokszutca is elkészült, a szervezők egy újabb nagy lépést tettek meg afelé, hogy 100%-osan készen álljanak. Ettől már valóban nincsenek messze.

"A Forma-1 legújabb versenypályájának tekintett, a rajtrácsra néző épület lenyűgöző terveit a híres hanoi Thang Long-citadella, illetve a szintén helybeli Irodalom Templomának bejárata ihlette - ez utóbbi Hanoi szimbóluma - ezzel képviselve e büszke nemzet hosszú történelmét, és kulturális örökségét" - szól a közlemény.

Vietnamese GP pit building

"A hanoi versenypálya bokszépülete egy háromemeletes építmény, mely a csapatok garázsai mellett a versenyirányítási központot és a Paddock Club vendéglátó szerveit is magában foglalja, utóbbiból a vendégeknek remek rálátásuk lesz a bokszutcára és a rajtrácsra, ahol az áprilisi futam legérdekesebb momentumai zajlanak majd."

"Ez fontos pillanat a hanoi pálya építésében, és még fontosabb lépés Vietnamnak első Forma-1-es versenyhétvégéje megrendezése felé." - mondta el a főszervező, Le Ngoc Chi"

"Ahogy a Thang Long-citadella, illetve Az Irodalom Temploma, amelyek a bokszépület terveit inspirálták, reméljük ez az épület is Hanoi egyik hamisítatlan látványossága lesz. Mivel maga a pálya is lassan kész lesz, és az esemény közeledtével a lelátókat is elkezdjük felhúzni, a 2020-as Vietnami Nagydíj izgalmai kezdenek fokozódni. Mi készen állunk, és már várjuk, hogy mindenkit vendégül láthassunk Hanoiban."

