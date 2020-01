A W Series reméli, tőlük igazol majd versenyzőnőt a Ferrari

Nemrég a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto úgy nyilatkozott, hogy a jövőben szeretnének egy tehetséges női pilótát alkalmazni az akadémiájukon, aki ha elég jó, és megállja a helyét, akár a Forma-1-ig is eljuthat.

Vannak, akik negatív kritikákkal illetik a versenyzőnők jelenlegi foglalkoztatását, és erről az egyik legnevesebb pilótanő is úgy fogalmazott, hogy kvázi csak PR-nek használják őket. Catherine Bond Muir, a W Series első embere szerint azonban a Ferrari komolyan gondolhatja a tervét.

„Nyilvánvalóan azt remélem, hogy ez a versenyzőnő a W Series-ből kerül ki. Tudom, hogy a Ferrari a közösségi médián belül lángok között találta magát, de ilyenkor vissza kell emlékeznünk az 1 évvel ezelőtti helyzetre, és mindenkinek emlékeznie kell, hogy nem volt túl sok olyan nő, aki egy magas szintű motorsportban versenyzett volna.”

„Ha visszatekintünk erre az időre, amikor a nőkről és a motorsportról írtak, ez sokkal kevesebb volt, mint most. Szerintem ezen az ösvényen kell haladnunk. Közben a nők egyre nagyobb teret nyernek maguknak a motorsportban. Úgy vélem, a Ferrari ebben megpróbál segíteni.”

Jamie Chadwick Fotó készítője: Alexander Trienitz

„Nem hiszem, hogy ez csak egy marketingterv. Szerintem valóban akarják ezt, tudni, hogy egy nő bekerülhet-e az F1-be, és képesek-e fiatal szupersztárt szerezni, aki az akadémiájukon keresztül eljuthat a Forma-1-ig. Talán ők akarnak lenni ez az első csapat.”

A W Series még inkább előtérbe kerülhet, miután idén már két F1-es hétvégén is versenyezhetnek, ami Amerikát és Mexikót jelenti. Emellett a szuperlicensz pontok is nagyon nagy motivációt jelenthetnek a pilótanők számára.

„Amit az első szezon során tettünk, az az, hogy 20 versenyzőnek több tapasztalatot adtunk, és sok edzést biztosítottunk az autóversenyzéshez szükséges készségeik fejlesztéséhez. Remélhetőleg a második évben még többet tudunk tenni.”

„Sok más márka és különböző szériák is nagyon is figyelik a versenyzőinket. Tehát azt hiszem, már kezdjük elérni az ambícióinkat. Közelebb állunk ahhoz, hogy a nőket bejuttassuk az F1-be, és a második szezon végén a bajnokunknak 15 szuperlicensz pontja lesz, ami segít ezen az úton. A bajnoknak azonban ekkor tovább kell lépnie egy másik bajnokságba, és remélhetőleg ott is szerez szuperlicensz pontokat.”

