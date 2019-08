A McLaren úgy gondolja, nem „játszadozik” velük a Renault

Miközben a McLaren az erősorrend tekintetében komoly előrelépést tudott elérni az idei szezonban, addig a Renault szezonjának első fele nem a várakozásoknak megfelelően sikerült, de így is a konstruktőri 5. helyen állnak, és valószínűleg nekik van a legnagyobb esélyük a McLaren után a „Best of the Rest” helyezés megszerzésére.

Ez azért különösen érdekes, mivel a McLaren a Renault erőforrásait használja, így jelentős mértékben függ a franciáktól a teljesítményük. Tehát a partnerségüknek politikai oldala is lehet. Viszont a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl úgy gondolja, a Renault nem fog semmiféle játékot űzni velük, hogy előnybe kerüljenek.

„Egyértelműen úgy néz ki, hogy a középmezőny fő párharcát mi fogjuk vívni a Renault-val. Végül is minden azon fog múlni, hogy folyamatosan új és jól működő fejlesztéseket tudunk-e hozni, hogy mennyire értjük meg az autónkat, és hogyan működnek a stratégiáink a versenyeken.”

„Ahogy korábban is elmondtam, remek és egészséges kapcsolatunk van a Renault-val, amely emellett transzparens is. A Renault nagyot lépett előre a tavalyi évvel összehasonlítva, és többek között ezért tudtunk mi is előrelépni a 2019-es szezonban.”

„Tehát teljesen magabiztosak vagyunk a partnerségünket illetően. És emellett a szabályzat is egyértelmű: a motorgyártónak minden ügyfélcsapatnak ugyanolyan erőforrást kell biztosítania, mint a motort gyártó csapatnak.”

Bár a Renault hamarabb vette be a gyári csapatnál a motor legújabb specifikációját, mint a McLarennél, de Seidl elmondta, ez teljes mértékben a csapat döntése volt. A csapatfőnök abban is biztos, hogy pontosan tudni fogja, mi történik a Renault-motor háza táján, és biztos benne, hogy rögtön lehetőségük is lesz használni az új erőforrást.

„Mindig tudjuk, hogy mi történik a Renault-motor időzítésének kapcsán, minden transzparens. Ez így volt Barcelonában is, amikor a megbízhatósággal kapcsolatos frissítésüket ugyanakkor vetették be nálunk, mint a gyári csapatnál.”

„De természetesen ez nem mindig van így, ugyanis ez függ a terveinktől is, hogy mennyire fér bele a frissítés – szeretnénk elkerülni a büntetéseket.”

Daniel Ricciardo a Brit Nagydíjon mosolyogva utalt arra, hogy a Renault-nak és a McLarennek együtt kellene dolgoznia, hogy kombinálják az autóik erősségeit, azonban kizárta azt, hogy a két istálló között szorosabb viszony lenne.

„A kapcsolatunk csak az erőforrás oldalára vonatkozik. Mi egy független csapat vagyunk, és független csapat is akarunk maradni.” – zárta Seidl.

