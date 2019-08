Norris jobban érzi magát az F1-es autóban, mint az F2-ben

Lando Norris a Motorsport.comnak adott nyilatkozatában elmondta, a McLarenekben sokkal jobban érzi magát az időmérőkön, mint anno a Formula 2-ben, amelyeket szerinte keményebb fizikai munka vezetni. Az újonc eddig a 2019-es szezon sztárja azzal, hogy az eddig megrendezett 10 futamból nyolcszor az első tízből tudott rajtolni, de csapattársát, Carlos Sainzot is maga mögé tudta az időmérőkön szorítani hatszor. Amikor arról kérdezték, szerinte miért lehet ez, ő így válaszolt:

„Ebben az autóban sokkal magabiztosabb vagyok. Nem csak azért, mert jobban mennek a dolgok, már a szezon elején így éreztem. Az elején még egy kört is alig tudtam végigmenni, ennek ellenére sokkal kényelmesebb volt, mint az F2. Nem könnyebb vezetni, vagy ilyesmi, egyszerűen csak jobb.”

„Ennek egy része azért van, mert magabiztosabb vagyok az autóban. Jobban tudom, hol vannak a határok, és a közelükben tudom magam tartani. Aztán a csapattal is remek együtt dolgozni, és rengeteget készültem erre az évre. Magamat ismerve nem a legjobb munkát végeztem tavaly, és próbálok fejlődni. Másokkal együtt én se vagyok a legboldogabb, ha nem jól megyek, de szerintem az, hogy ilyenkor kemény vagyok magammal, csak segít keményebben dolgozni.”

Norris tavaly rengeteg szabadedzésen vehetett részt a McLarennel, hogy bebiztosíthassa az ülését, és szerinte ez befolyásolta őt akkor, amikor utána visszaszállt az F2-es autójába. Szerinte bár nem könnyebb az F1-autókat vezetni, de a kisebb sorozat neki nagyobb fizikai kihívást jelentett. Még a Brit Nagydíj előtt, mikor arról beszélt, hogyan lehetne nehezíteni a pilóták dolgát a bajnokságban, elmondta, neki a kora és a mérete miatt mindig nehezebb volt beilleszkednie ahogyan haladt előre karrierjében:

„A go-kartok óta sokat szenvedtem, a méretekkel voltak bajok, és nem igazán tudtam, mihez kezdjek ezzel akkor, amikor még nekiálltam. Mindenhol ez volt, F4, F3, F2... Jó, az F2-ben ez mérsékeltebb volt, de egy kicsi lemaradásom volt ott is. A Forma-1-ben szerencsére van szervókormány, kíméli a karjaimat, ami korábban nem volt elmondható. De most már ezen is változtathatnának, nem nagyon zavarna.”