A wokingiak kemény hétvégét vártak előzetesen Monte Carlótól, de végül az MCL35M még közelebb is volt a Mercedeshez és a Red Bullhoz, mint más helyszíneken. A csapatfőnök, Andreas Seidl is érthető módon boldog volt amiatt, ahogyan a dolgok alakultak, a McLaren pedig továbbra is komoly harcban van a konstruktőri harmadik helyért.

„Azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem vártuk ezt a tempó tekintetében, hogy ilyen közel lehetünk a Mercedeshez, a Red Bullhoz és persze a Ferrarihoz. A szezon elején és az első futamokon láttuk, hogy a lassú tempót kívánó szakaszokon szenvedtünk, most azonban nem ez volt a helyzet, és ezt biztató volt látni.”

„Szeretnék nagy köszönetet mondani az otthoni csapatnak, a mérnököknek és a tervezőknek, hogy ilyen jó autót biztosítottak erre a hétvégére. Remek munkát végeztek a tél folyamán, és állandóan érkeztek a fejlesztések is.”

A monacói pódium azért is volt különösen fontos, mert egy olyan hétvégén érkezett, amikor úgy tűnt, hogy a Ferrari jóval több pontot fog szerezni náluk, azzal pedig kicsit elhúzhattak volna a bajnoki csatában.

Charles Leclerc azonban hiába szerezte meg a pole-t, vasárnap a futam előtt jelentkezett féltengelyprobléma miatt végül el sem rajtolhatott, Carlos Sainz pedig második lett, így összességében csak három pontot hoztak az olaszok a McLarenen.

Seidl be is vallotta, hogy féltek attól, hogy a Ferrari felé dőlhet a mérleg a Monacói Nagydíj után, de szerencsére sikerült elkerülniük a nagy verést. „A bajnokság szempontjából a futam jól végződött számunkra, látva, hogy milyen erősek voltak csütörtökön és szombaton is.”

„Meg volt rá az esély, hogy komoly pontokat bukunk a Ferrarival szemben. Nyilván Charles balszerencséje jól jött ki nekünk, de ilyesmit egyetlen ellenfelednek sem kívánsz. Ettől függetlenül fontos ott lenni, amikor lehetőség adódik, mi pedig pontosan ezt tettük.”

„A verseny jól állt össze a szárnyaló Landóval, és szerintem a stratégia terén is remek munkát végeztünk” – zárta gondolatát Seidl. A másik autóban Ricciardo azonban nem zárt jó hétvégét, így azon az oldalon még lesz min dolgoznia a csapatnak, ha az ausztrált is fel akarják hozni Norris szintjére.

