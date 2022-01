A ground effect visszatérése miatt a Ferrari kezében van a legnagyobb fegyver

A konstruktőrök között elért harmadik hely 2021-ben szép visszatérést jelentett a Ferrari számára, miután 2020-ban mélyrepülésbe kezdett. A motort vissza kellett venni, és a csapat sokáig szenvedett emiatt. Bár a konstruktőrök között elért harmadik hely szép előrelépés volt, még nem tartanak ott, ahová az olasz csapat fanatikusai várják őket.

A Ferrarinál rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal minden évben a világbajnoki címért kell(ene) küzdeniük, és ez már évek óta nem így van. A Ferrari 2017-ben és 2018-ban közel járt hozzá, aztán azonban mindkét alkalommal mégis a Mercedes jött ki győztesként.

Ezek a sikeres évek példát mutatnak a Ferrari számára a következő szezonra, hiszen az új szabályokkal a mérnökök tiszta lappal kezdhettek Maranellóban. Az olasz média szerint a Ferrari mindent megtett azért, hogy minden lehetőséget tanulmányozzon. A Ferrari így próbálja meg azt tenni, amit 2017-ben is tett: meglepetést okozni.

Akkor a Ferrari egy olyan egyedi autókoncepcióval állt elő, amely még a Mercedest és a Red Bull Racinget is meglepte. Ez a cél 2022-re is, amikor is különösen az autó padlólemeze és a futómű formái lesznek meghatározóak az autó teljesítménye szempontjából.

Bár a „ground effect" nem egészen úgy tér vissza, mint az 1980-as években, a szakértelem ezen a területen fontos. Itt a Ferrari előnyben is van Rory Byrne tudásával, aki szupertanácsadóként dolgozik a csapatnál. Míg sok fiatal mérnök még sosem dolgozott „ground effect"-tel, ő itt extra értéket jelenthet a csapat számára.

A Ferrarinak nagy előnye van a Red Bull Racinggel és a Mercedesszel szemben, mert a versenytársakkal ellentétben 2021-ben a Ferrarinak nem kellett a szezon végéig a fejlesztésekkel foglalatoskodnia. Gyorsan áttették a hangsúlyt 2022-re. Az elmúlt két év fájó pontja azonban a motor volt, és még nem tudni, hogy az olaszok 2022 felé át tudják-e hidalni a Mercedes és a Hondához képest meglévő lemaradásukat.

