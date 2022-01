Mégsem januárban dönt az Audi az F1-es belépésről? – sajtóhír

Az ügyhöz közel álló források a Reutersnek számoltak be arról szerdán, hogy az Audi csak az első negyedév végén vagy a második elején hozhat majd döntést az F1-es szerepvállalásról, ami eltér a korábban felmerült januári időponttól.

A témát állítólag a február végén tartandó felügyeleti bizottsági ülésen vitatják majd meg véglegesen, magára a döntésre pedig vélhetően még többet kell várni.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung pedig szintén szerdán számolt be arról, hogy a Volkswagen is február végén hoz döntést arról, hogy az Audi és a Porsche is beszálljon-e egyszerre a királykategóriába vagy inkább csak az egyik márka.

Még több F1 hír: Bottas pénteken rajthoz áll az Arctic Rallyn

A Volkswagen nem reagált ezekre a hírekre, a Porschénál pedig csak annyit mondtak, hogy még zajlanak a megbeszélések a téma kapcsán. Ezekből a rövid információkból tehát arra lehet következtetni, hogy valóban várnunk kell még, hogy megtudjuk, 2026-tól lesz-e új gyártója a Forma–1-nek.

Az viszont szinte biztosnak tűnik, hogy a sorozat által lefektetett irány, tehát az MGU-H elhagyása, az elektromosság nagyobb szerephez jutása, valamint a költségek csökkentése egyértelműen felkeltette a Volkswagen figyelmét, akik elégedetten is nyilatkoztak a fejleményekről.

Az viszont továbbra sem tudott, hogy ha jön is az Audi vagy a Porsche, esetleg mindkettő, akkor milyen formában tennék ezt meg. A Porsche állítólag csak motorgyártói szinten akarna beszállni, miközben az Audi esetében egy komolyabb vállalásról lenne szó, akár fel is vásárolnának egy meglévő istállót. Ezzel kapcsolatban a McLarent hozták hírbe velük.

Bottasnak nem volt beleszólása az alfás csapattársa kiválasztásába