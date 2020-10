A Forma–1 nemsokára „az eddigi legjobb lesz”, mondja a Renault korábbai F1-es főnöke, Bob Bell

Bob Bell csodálatos karriert tudhat maga mögött a Forma–1-ben mint nagy sikerű mérnök, hiszen a McLarennél, a Benettonnál, a Jordannél, a Renault F1 Team-nál és a Mercedesnél is dolgozott. A Renault-nál technikai igazgató volt, amikor Alonso a világbajnoki címeit nyerte, majd Falvio Briatore távozása után a csapatfőnöki szerepet is átvette. Legutóbb pedig ő volt az egyik kulcsember a Mercedes domináns csapatának felépítésében.

Mindig is szenvedélyes támogatója volt az F1-es technológiák és technikák újrafelhasználásának a szélesebb társadalom segítése érdekében, és 2019-ben a tettek mezejére lépett, és létrehozott egy önkéntes szervezetet, melynek neve Grid4Good.org. Ennek célja, hogy F1-es csapatok és mérnökök ingyenes segítséget ajánlanak fel a versenyzés világán kívüli problémák megoldása érdekében. Ebben az évben a csoport központi szerepet játszott az F1 COVID-19 elleni küzdelmében, melynek keretében segítettek felgyorsítani a légzőkészülékek gyártását a súlyosan beteg pácienseknek, de nem ez volt az egyetlen projektjük.

Bob Bell, Renault Sport F1 Team Chief Technical Officer, at a media roundtable. Fotó készítője: INFINITI Performance Team

A legutóbbi #ThinkingForward interjúban, melyekben a sport vezető figuráival és befolyásos gondolkodóival beszélgetünk, Bob a Grid4Good küldetéséről beszél, elmagyarázza, hogy miért gondolja úgy, hogy az F1 aranykora nemsokára elérkezik, valamint egy olyan jövőképet fest, melyben a Forma–1 és a Formula E egyesülhet.

Bob, mondd el kérlek, hogy hogyan jött létre a Grid4Good kezdeményezés

Néhány évvel ezelőtt lettem 60 éves, és mindig azt ígértem magamnak, hogy amikor elérem ezt a pontot, akkor visszalépek a versenyzéstől és valami másba fogok, valamit tenni akarok a társadalomért. Szerintem a motorsport sokat tesz érte, büszke vagyok erre. Számomra viszont jobb lenne, ha valami kicsit közvetlenebb dolgot csinálhatnék. 2019 elején néhány F1-es kollégával elindítottuk a Grid4Good-ot azzal az ötlettel, hogy a háttérben projekteket vállalhatnánk a profitmentes szektorban, és összehozhatnánk őket potenciálisan ingyenes vagy alacsony költségű megoldásokat szolgáltatókkal a motorsport világából. Segítettünk néhány Egyesült Királyság-beli jótékonysági intézménynek felfrissíteni a PR-jukat és marketingjüket, és mindezt néhány F1-es PR-ügynökség tette meg számunkra ingyen. És van egy Forma–1-es csapat, akik elektromos kerekesszékeket alkotnak újra. A járvány okozta válság az év elején jött, és az egész bokszutca összefogott, és felajánlották segítségüket a kormányoknak a technikai nehézségek kiküszöbölése érdekében. A Grid4Good is ennek volt a részese a „Project Pitlane” kezdeményezésen keresztül. Olyan módon bizonyította a koncepciónk működését, amelyről még csak nem is álmodtam. Van néhány COVID-19-cel kapcsolatos orvosi projektünk is jelenleg. És mindig keressük az újakat.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Motorsport Images

Említetted a Project Pitlane-t, a Forma–1-es csapatok elképesztő reakcióját a vírusra. Nemcsak az innováció volt annyira lenyűgöző benne, de a reakció gyorsasága is. A hagyományos orvosi eljárások révén sok időbe telik a légzőkészülékek megépítése, de az F1 gyors reagálása igazán kitűnt ebből az egészből

Teljes mértékben így van. A reagálás sebessége. A Forma–1 ezt a „meg tudom csinálni” hozzáállást követi, amely viszont kezd csökkeni a mai világban. Egyre összetettebbé válik minden, egyre bürokratikusabbá, és nehezebb is mozogni ebben a világban. És szerintem a egész reakció a vírusra, és a motorsportközösség reakciója; nem a technológia volt a legfontosabb, hanem az a tény, hogy sikerült olyan rövid idő alatt megvalósítani a dolgot. Ha adsz nekünk egy kihívást, mi megtaláljuk a megoldást a meglévő eszközök segítségével, gyorsabban, mint bárki más, mivel ezért fizetnek minket.

Már régóta azt vallod, hogy a technológia és a folyamatok átvitele a motorsportból a szélesebb társadalomba elképesztően fontos. Sok embernek fel sem tűnnek a biztonsági övek, a tárcsafékek és deformálódó ütközőzónák. Sok mindennapi dolgot a motorsportból vettünk át. Elég nagy örömet okozhat neked, hogy ezeket a dolgokat kezdik felismerni manapság.

Igen, nagyon büszke vagyok az egész iparágra emiatt. Említettél néhány specifikus technológiát, melyeket a társadalom is átvett a nagyobb jó érdekében. Szerintem viszont az egyik olyan dolog, amely felett átsiklik a radarunk, az az, hogy a motorsport – és főleg a Forma–1 – milyen technikákat és metódusokat alkalmaz. Az F1-ben például komolyan kihasználjuk a számítógépes folyadékdinamikát (CFD), hogy az autók aerodinamikáját megtervezzük. A járvány okozta krízis során arra használtuk ezt a technológiát, hogy az aeroszol részecskék mozgását elemezzük vele a korházakban kezelt beteg esetében. Amikor köhögnek, ha intubációs procedúrákat hajtanak végre rajtuk, akkor hová mennek az aeroszol részecskék? Mennyi időbe telik a szoba kiürítése? Ezek igazán nehezen vizsgálható problémák, melyeket csak a CFD segítségével lehet megoldani. Nekünk megvan ehhez a szakértelmünk, hogy gyorsan el tudjuk végezni, és hihető válaszokat is kapjunk a végén.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, and Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Úgy érzed, hogy a nők szerepe egyre inkább növekszik a sportban, és hogy a bokszfalon lévő arcok 5-10 év múlva eléggé mások lesznek majd a kulcspozíciókban?

Ó, mindenképpen. És ez egy üdvözlendő dolog. A probléma viszont véleményem szerint korábban kezdődik már a társadalomban, minthogy elérnénk a motorsportot. Ez a probléma szerintem már az iskola első napjánál tetten érhető. Arra lenne szükség, hogy jóval több ember érdeklődjön a mérnöki és a tudósi pálya iránt. Minden szinten dolgoznunk kell ezen, már a kezdetektől, az általános iskolákban. Érdeklődést kell létrehoznunk olyan tárgyak iránt, amelyek hagyományosan a fehér férfiak territóriumába tartoztak, vagyis a tudományok iránt. Az F1 és a motorsport megteheti a maga részét. Ettől függetlenül már a skála alján is változást kell látnunk ehhez.

Ez egy fontos év az F1 számára, a Concorde-egyezményt aláírták, és érkezik a költségsapka és egyéb kiegyenlítő intézkedések, melyekről azt gondoltam, hogy soha nem fogjuk látni őket a sorozatban. Stabilitást hozott ebben a nehéz időszakban. Minden tapasztalatodat latba vetve és a kristálygömböd segítségével, szerinted a sportnak sikerül majd előnyt kovácsolnia ebből, és a jövőben a Forma–1 legjobb arcát fogjuk majd látni?

Teljes mértékben. Az F1 mindig jó. Azzal, amink most van, és azzal, amivé fejlődni fogunk, az eddigi legjobb F1-et eredményezi majd. Az irány, amelybe tart, a költségek csökkentésére irányuló valódi intézkedések révén, elképesztően fontos. Nem lehet megindokolni az F1-es versenyzés költségeit a társadalom többi részének, ez nem fenntartható. És ki kell egyenlíteni az esélyeket; erre nem fog sor kerülni magától. Ez csak erős vezetéssel lehetséges, amely most megvan a Liberty Media és az FIA miatt. Nem hinném, hogy csökkeni fog majd a sport értéke bármilyen szinten is. Még mindig remek lesz a versenyzés, még mindig vannak nagy bajnokaink és jó pilótáink. A Forma–1 pedig nemcsak arról szól, ami a pályán történik, hanem egyre inkább arról is, ami a pályán kívül zajlik; a nagyközönséget és a szurkolókat ez is érdekli. A Netflix-sorozat sikere, a közösségi média növekedése is csak azt mutatja, hogy az emberek többet akarnak a vasárnap délutáni versenyeknél.

Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1, in the Press Conference Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Most azt látjuk, hogy a Forma–1 és a Formula E költségei közelednek egymáshoz. Ahogyan te is mondtad, egy bizonyos ponton majd a sorozatoknak össze kell futniuk. A Formula E-nek persze ott van az exkluzív szerződése, hogy ők az egyetlen elektromos együléses bajnokság. Ha megnézzük a pályát 15-20 év múlva, és elképzeljük, hogy milyen lesz a motorsport, akkor azt látod, hogy elektromos és hidrogén hajtotta prototípusok lesznek majd az együléses csúcskategóriákban és Le Mans-ban? És mi a helyzet a privát versenyzéssel és a gyári modelleken alapuló szórakoztató kategóriákkal, mint például a NASCAR és a túraautók? Hogyan fog majd kinézni a skála?

Úgy gondolom, hogy nagyon is „zéró CO2” lesz majd a cél a piac legrangosabb végén. A Forma–1 és a Formula E megoldják majd a nézeteltéréseket, és vélhetően egyetlen bajnokság lesz majd, bárhogy is nézzen ki. Le Mans-ra is ugyanez vonatkozik. Ezek a sorozatok a teljesen elektromos vagy hidrogénhajtású irányba fognak majd elmenni. Ettől függetlenül biztosan sok ember szívében és elméjében lesz még hely olyan versenyzésnek, mely egy másfajta korszakra köszön vissza. Sok olyan eleme van még a versenyzésnek, főleg a kezdő szinteken, olyan formulák, melyek talán már kicsit régiek, de fontos, hogy megőrizzük ezt az örökséget is.

