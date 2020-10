„A Honda kilépése nem fog aktiválni semmilyen záradékot Max szerződésében”

Bár Verstappen szerződésében vannak teljesítményre vonatkozó kitételek, a híresztelések szerint van egy záradék a Red Bull és a Honda kapcsolatára vonatkozóan is. Ez a kapcsolat viszont a következő szezon végén véget is fog érni.

A Honda még múlt pénteken jelentette be, hogy a 2021-es lesz az utolsó szezonuk a Forma–1-ben, ezzel pedig a Red Bull motor nélkül fog maradni 2022-re. Néhány hírrel ellentétben azonban ez nem jelenti azt, hogy Verstappen is menni fog a japánokkal együtt.

Még az év korábbi szakaszában Verstappen egy 2023-ig szóló szerződést írt alá a bikásokkal, de vannak bizonyos záradékok a megállapodásában, melyek révén akár hamarabb is távozhatna. Az egyik azonban nem arról szól, hogy a Honda marad vagy a holland megy velük együtt.

„Nincs ilyen záradék a szerződésében” – idézi a Motorsport-Total.com Christian Horner szavait. „A pilóta és a csapat közötti szerződések titkosak. Semmikép sincs motorra vonatkozó kitétel a szerződésében. Versenyképes, nagyon jól érzi magát a csapatnál, és szilárdan hisz a Honda programjában.”

„Azt is látja, hogy a Honda előrehozta az új motort 2022-ről 2021-re. Ez nyilván bizalomgerjesztő, és jövőre egy újabb lépést teszünk majd előre. Boldog most, és még sok idő van hátra 2022-ig.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images