A Ferrari szerint a késés miatt "nyersebb" lesz a 2021-es autó

Az új szabályok körüli egyeztetések elhúzódása miatt a 2021-es szabálymódosítások bejelentését a hónap végére halasztották a nyáron, az eredeti tervek szerint júliusban került volna pont a tárgyalások végére. Azonban a felek több lényeges kérdésben nem értettek egyet, emiatt viszont a csapatoknak csak 16 hónap áll a rendelkezésükre arra, hogy egy, a jelenlegitől nagyon különböző autót állítsanak elő a '21-es szezon téli tesztjeire.

A Motorsport.com kérdezte a csúszás hatásairól Laurent Mekies-t, a Ferrari sportigazgatóját. "Meglesz az idő a megfelelő elemek elkészítésére, csak néhány közülük nyersebb lesz. Ebben az értelemben a fontosabb, hogy egyértelmű szabályokat kapjunk, még ha késve is érkeznek. Sokkal jobb, ha kicsit késve kapunk valamit, annál, mintha nem is örülnénk neki" - mondta az olaszok szakembere.

A Mercedes technikai igazgatója szerint egy sima szezonra való felkészülést is el kell kezdeni novemberben, egy ilyen jelentősebb változásra pedig értelemszerűen több időt kell szánni. "Az egyszerű válasz erre, hogy az idő mindig elég kell, hogy legyen, de persze ez attól is függ, mit kell változtatni. Biztos emlékeznek rá, amikor a Brawn egy új motorral világbajnokságot nyert, és ezt néhány hét alatt megoldotta, mert annyi volt a rendelkezésre álló idő. Szóval egy sor dolgot lehet végrehajtani rövid időn belül, de egy teljesen új autó kidolgozására egy kicsivel több mint egy évre van szükség, szóval november december környékén már dolgozni kéne" - jelentette ki James Allison. "De ha kevesebb az idő, akkor is megcsinálnánk."

A csapatoknak ugyanakkor már van fogalmuk az irányvonal alapjairól, és Paul Monaghan, a Red Bull vezetőmérnöke szerint az is fontos, hogy mindenki elégedett legyen az új szabályokkal. "A fontos, hogy mindenki egyetértsen a szabályokkal. Ha ez egy kicsit hátráltat is, akkor is meg tudjuk csinálni az autót, aztán, hogy ki lesz sikeres, az attól is függ, hogy ki mennyi erőforrást von el 2020-ról" - mondta az osztrák istálló szakembere.

Erősen korlátozottá váltak Nico Hülkenberg F1-es lehetőségei, noha az egyik legjobb versenyzőről van szó a középmezőnyből.