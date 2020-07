A Ferrari nagyon részletes elemzést készített Sainz-ról a leigazolása előtt

Carlos Sainz Jr.nagyon nagy lehetőség előtt áll a Forma-1-ben, mivel a Ferrarinak fog vezetni. 2021 és 2022 között a világbajnoki címért küzdhet. Ez már önmagában igen nagy nyomást jelenthet számára, amiben ezelőtt nem volt része.

Sainz eddig rendre csak a középmezőnyben küzdött, de a Ferrarinál azzal is számolnia kell, hogy maga a legendás név is plusz nyomást eredményezhet. Emellett Charles Leclerc jelenlétéről sem feledkezhetünk meg. A spanyol elismeri, hogy nagyobb lesz a nyomás.

„Igen, valamivel nagyobb, de soha nem gondolkodtam azon, hogy ez miképpen alakul a Forma-1-ben. Nem lehet előre tudni. Meglepődtem az első beszélgetések során, amiket a Ferrarival folytattam.” - mondta Sainz az Osztrák Nagydíjon.

„Nagyon kimerítő elemzések voltak ezek, amiket sportkarrieremről, az egyes csapatokról és a kategóriákról készítettek. Nagyon is utánanéztek a dolgoknak. Emiatt is fontos, hogy hogyan végzed a munkádat, még akkor is, ha nem jelensz meg a közvetítések során, vagy csak a jelentéktelennek tűnő 12. helyen versenyzel.”

„Az összes csapat elemzi azt, hogy mit csinálsz. Ez nem újdonság, de kellemes meglepetés volt.” - fogalmazott Sainz, aki nem tagadta, figyelni fogja a Ferrarit a következő időszakban, független attól, hogy a McLarennek versenyez.

„Biztosan lesznek olyan dolgok, amiket majd figyelni fogok, de megpróbálom megtartani a fókuszt.” - válaszolt Sainz, aki elsősorban a középmezőnyre koncentrálna. „A piros autókat is figyelem majd, mert mindig követem a történéseket, a Mercedesszel, a Ferrarival és a Red Bullal, de csak kisebb mértékben, mivel erre az évre kell koncentrálnom.”