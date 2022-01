Verstappen és Alonso csapata is indul az 5 magyart felvonultató virtuális Le Mans-i 24 óráson!

Jövő hét szombaton veszi kezdetét a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny, amely magyar idő szerint 14 órakor fog rajtolni, és meglehetősen sok ismert pilótának és öt magyar versenyzőnek is szoríthatunk.

Max Verstappen a Team Redline színeiben versenyzőként indul, Fernando Alonso pedig az Alpine Esports kapitánya lesz – bár ő nem fog versenyezni, a csapatában szerepel az F1 Esports Pro Seriesben is rajthoz álló Sipos Patrik és Zuba Péter is – előbbi a 36-os, utóbbi a a 15-ös kocsit fogja vezetni.

A nevezők között szerepel Juan Pablo Montoya, valamint a fia, Sebastian, és vendégpilótaként az IndyCar-versenyző Felix Rosenqvist is virtuális autóba ül. A Formula E és a W Series mezőnyéből is többen indulnak, többek között Sergio Sette Camara és Fabienne Wohlwend is.

Az Alpine pilótáin kívül még további 3 magyar pilóta szerepel a nevezők között: Kiss Norbert a Red Bull Racing Esports, Csincsik Marcell a GPX Rebellion Esports, Remenyik Balázs a YAS HEAT színeiben indul – a teljes nevezési lista ide kattintva érhető el.

