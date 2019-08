Igen optimisták a fejlesztők a Project CARS Revolutionnel kapcsolatban

Az első dolog, amely kiderült az új játékról a címe volt: Az SMS szakít a számozásos módszerrel, és a korábbiakkal ellentétben nem Project CARS 3-nak, hanem Project CARS Revolutionnek fogja nevezni a sorozat újabb darabját. Ez egybevág egy korábbi anyaggal, amelyen a fejlesztők saját, Mad Box névre keresztelt konzoljukat harangozták be, és ahol egy ilyennek a képernyőjén a „Project CARS Revolution” szavak voltak olvashatóak.

A Mad Box projekt egy kicsit most a levegőben lóg, legalábbis ez derül ki Bell tweetjeiből. Miután a Googlenél kijelentették, hogy jelenlegi formájukban a konzolok nem sokáig maradhatnak versenyképesek, két nagyobb támogató is kihátrált mögülük, és emiatt az SMS-nek szerinte újra kell gondolnia a dolgot.

Az új játékkal kapcsolatban azonban már rózsásabb a helyzet, legalábbis Bell egy Twitter-párbeszédben azt állította, hogy „már most 200%-kal jobb, mint elődje”, és hogy „annyit játszott vele a héten, hogy már kicsit szédül.” Ezen felül azt is bejelentette, hogy egy elég komoly partnert találtak, akik valószínűleg az online játékmódban segíthetnek be, sajnos, hogy kikről van szó, azt egyelőre nem tudni.

Az utóbbi időben egy nagyon jó Forma-1-et kaptunk, miközben a csaták is egyre élesebbek a pályán, bár a bajnokságban egyre inkább eldőlni látszanak a legfontosabb kérdések, hiába van még sok futam hátra.

Bell posztjaiból az is kiderül, hogy egy olyan programot akarnak kihozni, amely élményközpontú – „vissza akarják hozni a mókát a versenyszimulációkba”. Ahogy később kifejtette, ez abban fog kimerülni, hogy több pályát, és nagyobb/jobb lobbykat akarnak a Revolutionbe hozni, és lemondanának a büntetésekről, amely sok más játék rajongóit bosszantja. Megjelenési dátumot nem tettek közzé, Bell azt írta, akkor adják ki a játékot, amikor késznek érzik magukat rá, de több, mint valószínű, hogy ez a pillanat nem idén fog eljönni.