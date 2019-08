Ez nehezítette meg Verstappenék spái online versenyét

Előző hétvégén Lando Norris és Max Verstappen két szimulátoros veterán, Max Benecke és Max Wenig oldalán indult az iRacingben megrendezett spái 24 órás versenyen, amelyet meg is nyertek, még úgy is, hogy Verstappennek 15 perccel a futam vége előtt elromlott a féke, ezért pedig 1 kört vesztettek. A holland saját szavaival is elmesélte, mi történt ekkor.

„A fékpedálom elromlott – az igazi fékpedálom, amit otthon használok. Már ott volt mellette az új fékpedálom is, szóval már úgyis ki akartam cserélni őket, de túl lusta voltam ahhoz, hogy kicseréljem, és nem is túl könnyű dolog.”

„Aztán 15 perccel a verseny vége előtt szó szerint hallottam, hogy leesik a fékpedálom, ez pedig nem volt túl kellemes! Azonban így is sikerült nyernünk. És egy remek okot adott arra, hogy rögtön kicseréljem a fékpedált.” – tette hozzá mosolyogva.

A hatszoros futamgyőztestől megkérdezték, hogy segít-e a szimulátorozás a Forma-1-ben is, a 21 éves pilóta szerint pedig igen.

„Azt gondolom, hogy segít, mivel tulajdonképpen ugyanazt a dolgot csinálom, legyen szó GT-autóról, vagy bármi másról, mindig a legtöbbet akarom kihozni belőle, próbálom megtalálni a legjobb íveket, dolgozok a beállításokon. Próbálok kiegyensúlyozott is lenni, mert tudom, hogy a riválisaim nagyon gyorsak, talán még gyorsabbak is, mint én. Szóval ez egy szórakoztató lehetőség arra, hogy formában maradjak.” – magyarázta Verstappen.