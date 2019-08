F1 2019: Bakuban is világrekordot ment Bereznay Dániel

Folytatódik Bereznay Dániel „világrekord sorozata”, melynek legutóbbi állomása Baku volt, mely még mindig egy új helyszínnek számít a Forma-1-ben. Az azeri pálya különlegessége, hogy noha egy utcai helyszínről beszélünk, az rendkívül gyors, különösen a célegyenesben, ahol hatalmas sebességet érhetnek el a pilóták.

Az Alfa Romeo eSport-versenyzője időközben a karriermódját is folytatta, amit ezen a linken keresztül érhettek el a magyar csatornáján. Most azonban maradjunk a fentebb említett „világrekord sorozatnál”, és Bakunál, ahol idén akár a Ferrari is nyerhetett volna, de Charles Leclerc hibázott az időmérő edzésen, pedig a monacói nagyon jó helyzetben lehetett volna a futamon vasárnap.

Dani szintén kedveli a gyors azeri pályát, és sok nem kellett neki ahhoz, hogy egy világrekord időt fusson meg rajta, amivel ismét felhívta magára a figyelmet, valamint bizonyította, hogy a legjobbak között van. Hamarosan erre éles körülmények között is lehetősége lesz a Forma-1 hivatalos eSport világbajnokságának keretein belül.