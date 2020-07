Első élmények az F1 2020-ról: mindent visz a My Team

Áldás és átok lehetett a Codemasters fejlesztőinek lenni az elmúlt hónapokban: a koronavírus-járvány miatt a szokásosnál sokkal később, és sokkal nagyobb figyelem hárult a Forma-1 hivatalos videójátékára, amelyet végül a mezőny nagy része kipróbált, George Russell pedig egyenesen mestere lett a játéknak.

Jómagam először az F1 2012-vel játszottam, és az akkori GoCompete ligáiban versenyeztem, de aztán az F1 2013 után már csak az F1 2018-cal tértem vissza, ezzel akarva akaratlanul is kikerülve a széria legrosszabb darabjait.

Röviden az elmondható, hogy az F1 2020 szinte mindenben jobb lett az F1 2019-nél, de ez önmagában nem tette volna elég izgalmassá, ahhoz bizony nagy szükség van a My Team módhoz, de kezdjünk az „apróságokkal.”

Irányítás

Az autók fizikai viselkedését sokkal jobban átadja az F1 2020 az elődjéhez képest. Ez elsősorban a közepes, és nagysebességű kanyaroknál igaz, ahol az ember sokkal jobban érzi a leszorítóerőt. Az autó stabilabb, nem tör ki, nekem meg tudta adni azt az ülésbe szorítós érzést a G erők nélkül is, amelyet a 19 nem.

A force-feedback még az én belépőszíntű kormányomnál (Logitech DFGT) is élesebb volt az előző játékhoz képest, ismét azt tudom elmondani, hogy jobban lehet érzeni az autó mozgását a kormányon keresztül, míg a 19-ben gyakran már csak akkor kapott az ember erről visszajelzést, amikor már látta, ahogyan a képernyőn csúszott az autó (emlékezhetünk itt Russell kicsúszására a melbourne-i pályán, még a Virtuális Nagydíjak második futamán.)

Ennek ellenére, aki játszott már a játékkal, tudja, hogy ez nem egy teljes értékű szimulátor, és ez nem változott jelentősen. Igazán nagy meglepetéseket nem tartogat a 19-hez képest, de az irányítás sokkal élvezetesebb, és kicsit valóságosabb lett.

Pályák

Lee Mather, az F1-es játékért felelős igazgató elmondta, hogy az évek alatt folyamatosan újítják majd fel a játékokban található pályákat, és szeretnének minél több pályát lézeres mérésekkel modellezni.

Az F1 2020-ban az idén még vissza nem térő Zandvoort készült így, és összehasonlítva az eddig híresen rossz Spa-val, érezhető különbséget jelent. Maga a holland pálya egyébként nekem az egyik kedvencem más szimulátorokban is, (pl. ACC) de Forma-1-es autóval nagyon vicces, szinte gokartpálya hangulata van.

F1 2020

Hanoit szerintem mindenki nézze meg videón maga, vagy próbálja ki, és alkosson róla saját véleményt, de azt elmondhatom, hogy az utolsó, kanyargós szektor messze a legélvezetesebb része a pályának.

F1 2020

Felújították azonban a Hungaroring második szektorát, ami akkor válik igazán egyértelművé, amikor a sikán előtt elképed az ember, hogy Forma-1-es játék mércével milyen széles lett a pálya, és ez igaz innen az egész második szektorra is.

F1 2020

A Forma-1-es pilóták elmondása alapján átdolgozták a Circuit de Catalunya utolsó szektorát is, amely szintén szélesebbnek, és talán elnyújtottabbnak, nagyobbnak tűnik.

A Schumacher kiadás

A Schumacher móddal megkapjuk a legendás hétszeres világbajnok négy klasszikus autóját, azonban a tapasztalatok alapján ezeket nem sokan használják, valamint festéseket, sisakokat, overálokat, emote-okat, így tovább, és, nos, egyelőre ennyi.

F1 2020

Gyűjtőknek, és Schumacher rajongóknak mindenképpen ajánlom, de nehéz azt mondani, hogy kifejezetten megéri annak, akit amúgy is csak a My Team mód érdekel, mert magához a játékélményhez nem ad hozzá szinte semmi pluszt.

F1 2020

My Team

Kétségtelenül az F1 2020 legnagyobb dobása. Valljuk be, FIFA-t is mindenki az Ultimate Team, és a karriermód miatt vesz, a My Team-mel pedig fantasztikusan épít az F1 az eddigi karriermódra.

Az egyetlen dolog, amit remélek még itt, hogy bővíteni fogják még az autó festésének alakíthatóságát, mert sajnos igen, csak a multiplayer car-hoz hasonló méretű szabadság van.

F1 2020

Miután a gyors tutorialt követően kiválasztottuk a motorunkat, az F2-ből érkező csapattársunkat, (én a Hondát, és Jack Aitkent választottam, aki a legerősebb F2-es) és a főszponzorunkat, és megadtuk az első interjúnkat, ezúttal Will Buxtonnak, az F1 valódi riporterének, azonnal szembesülünk azzal, hogy mennyire elképesztően sokrétű menübe kerültünk.

Szerintem egy jó 15 percet rá kell szánni arra, hogy kiismerd magadat itt, mert annyi teendő van, hogy ha egy apróság fölött is elsiklik az ember, akkor azzal simán hátrányba kerülhet a csapata későbbi életében.

F1 2020

Rengeteg módunk van arra, hogy fejlesszük a csapattársunkat, kezdve a heti edzésprogramokkal, de fejleszthetjük a szimulátort, de persze a versenyhétvégék eredményének függvényében is automatikusan fejlődnek.

A versenyhétvégéken aztán a karriermódban megszokott módon ugyanúgy teljesíteni tudjuk a szabadedzéseken a szokásos programokat, amelyekért járnak a fejlesztési pontok, és itt maradt a szokásos fejlesztési fa is.

F1 2020 - Ki ismeri fel a pályát?

Az első futamokat követően nagyon nagyot fejlődik a csapatunk, kiválaszthatjuk már a másodlagos, és így tovább szponzorainkat, akik csak pár hétre szerződnek le velünk, és apróbb kihívások elé állítanak minket, de szükség is van a gyors fejlődésre, mert az első pilótánkat csak fél évre szerződtetjük, ami után ha nem a neki megfelelő szinten van a csapat, ott is hagyhat.

A versenyeken pedig megtapasztalhatjuk, mennyivel jobb lett az AI az idei játékban: sokkal emberibben viselkedik a mesterséges intelligencia, hibáznak, bátran előznek, de néha még körültekintőbbek is.

A kedvenc jelenetem itt az volt, amikor Ocon megpróbált kifékezni az egyes kanyarban Bahreinben, de elmérte a távot, és túlcsúszott, mint ahogyan az szokott lenni a nyilvános online versenyeken is.

A My Team móddal eltalálta a Codemasters, mire vágyik minden Forma-1 rajongó. Bátran ajánlom annak, aki csak a My Team miatt venné meg az F1 2020-at, hogy nyugodtan tegye bele a virtuális, vagy valódi kosarába, mert nem fog csalódni abban.

