Karbonsemleges lehet 2030-tól a Forma-1?

A dolgok azonban megváltoztak az amerikai médiaóriás Liberty Media 2017-es átvétele óta. Tavaly a Forma-1 bejelentette az első fenntarthatósági tervét, azzal a merész tervvel, hogy 2030-ra karbonsemlegessé tegye a sportot.

Yath Gangakumaran, a projekt vezetője igyekszik magát távol tartani a régi szokásoktól, most a davosi World Economic Forumon is kifejtette álláspontját. „10 – 15 évvel ezelőttig nem vezették érett módon ezt a sportot, többnyire ex-pilóták és mérnökök, nem pedig gazdasági szakértők. Mostanra sokkal professzionálisabbá vált, és szépen dolgozza le a lemaradását más sportágakhoz, ebbe beletartozik a fenntarthatóság is.”

Bár a Forma-1 ökológiai lábnyoma jelentős, ezért nem maguk a versenyautók a felelősek, melyek könnyűsúlyú szénszálas felépítésüknek és hibrid motorjaik miatt a leghatékonyabban alakítják át az üzemanyagot teljesítménnyé.

A fő problémát maguk a versenyek jelentik, idén 22-t rendeznek, ehhez pedig nagy mennyiségű felszerelést, autókat és embereket kell szállítani, gyakran repülővel. 2019-ben a 10 csapat összesen több mint 110 000 mérföldet tett meg a levegőben. Szintén hatalmas mennyiségű szén-dioxidot termel az F1 több mint 500 millió szurkolója világszerte, akik hosszú utakat is bevállalnak azért, hogy láthassák a versenyeket.

Ezen problémák miatt ambiciózusnak tűnhet az elképzelés, hogy 2030-tól karbonsemleges lesz a sport, de Gangakumaran hisz benne. „Nincs értelme csak úgy felállítani egy célt, mint egy marketing fogást. Előbb-utóbb felelősségre fognak vonni a kijelentéseiddel kapcsolatban, jogosan.” Bár a 31 éves, korábban a SkySportsnak dolgozó szakértő őszintén bízik a sikeres megvalósításban, néhány kérdést azért felvet a Forma-1 terve.

Először is, a terv csak a versenysorozat kibocsátásaival számol, amit a szervezők és a csapatok generálnak, ezt tavaly számolta ki először a Liberty Media és becslésük szerint 256 000 tonna szén-dioxidra tehető. A terv nem számol a szurkolók által hozzáadott értékekkel, ha azokat is beleszámoljuk az F1 ökológiai lábnyomába, az 1.9 millió tonna CO2-re rúg.

„Véleményünk szerint egyszerűen túl nehéz lenne a szurkolóink tevékenységét befolyásolni, ezért arra kell koncentrálunk, amit mi tehetünk szennyezés csökkentése érdekében.” A Liberty Media arra biztatja a szurkolókat, hogy az F1-es eseményeket tömegközlekedéssel közelítsék meg. 2025-re próbálják a versenyhétvégéket fenntarthatóvá tenni, például az egyszer használatos műanyagok betiltásával.

A versenysorozatnak viszont továbbra is támaszkodnia kell a repülésre, hogy működhessen a világ minden pontján. Ez továbbra is nem tetszését válthatja ki a környezetvédőknek, akik valami ellenszolgáltatást, például faültetést várnak el a szennyezésért.

„Realistának kell lennünk, globális sport vagyunk, és világszerte vannak rajongóink, akik látni szeretnék a versenyeket, ehhez pedig utazni kell.” A sport továbbá tervezi, hogy csúcstechnológiáit szélesebb körben elérhetővé teszi.

A Forma-1 70 éves története során mindig is élen járt aerodinamikai, vagy féktechnológiában, amik megjelentek az utcai autókban is. Legutóbb a F1 inspirálta „szárnyakkal” csökkentette egy élelmiszerlánc az energia szükségleteit Nagy-Britanniában. A Williams Advanced Engineering megoldása 15%-al csökkentette a hűtők áramfogyasztását, azok ugyanis jobban tartották a hőmérsékletüket a kis légterelőknek köszönhetően.

Mark Jenkins, a Cranfield University F1 szakértő professzora szerint dicséretre méltóak a Liberty Media ambiciózus tervei, „az, hogy megvalósíthatóak, az egy másik kérdés viszont” Igen egyértelmű lenne csökkenteni a versenyek számát a kívánt cél érdekében, de az F1-nek növelnie kell eladásait, úgyhogy itt egy önellentmondás van.

Yath Gangakumaran is megerősítette, hogy további versenyek vannak tervben. 2022-től az F1 bevezeti a költségsapkát is, ami reményeik szerint kiegyenlíti a küzdelmet a csapatok között.

„Megköti a kezüket abban, mennyit költhetnek, miközben arra kérik őket, hogy legyenek fenntarthatóbbak. Ez vajon tényleg bölcs gondolat?” - mondta Jenkins. A Liberty Media szerződése a csapatokkal 2022-ben lejár, és ha nem sikerül hosszabbítaniuk, talán ezekből a tervekből semmi nem valósul meg, de Gangakumaran szerint a tárgyalások jól állnak, és biztos benne, hogy a csapatok újraszerződnek velük.

Azt is elmondta, hogy a Liberty beleszámította a versenyhétvégék számának növekedését a kibocsátást csökkenteni kívánó tervébe, és csak 1-2 verseny érkezik a naptárba. „Semmit nem vehetünk 100%-ra, de nem tűztük volna ki ezeket a célokat magunk elé, ha nem lennénk biztosak abban, hogy teljesíteni tudjuk őket. A legfontosabb, hogy a szurkolók mindenben mögöttünk állnak.”

