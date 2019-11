Marquez szerint Lorenzo időzítése mutatja, mekkora bajnok

Jorge Lorenzo a MotoGP-szezon elejétől szenvedett, sőt, a Hondával való kínlódása, már a tavalyi teszteken megkezdődött. Lorenzo idei évét bukások és sérülések határozták meg, a háromszoros világbajnok spanyol volt, hogy utolsóként ért célba, míg csapattársa ugyanazzal a motorral világbajnok lett. Lorenzo elvesztette önbizalmát, és a valenciai záró hétvége előtt bejelentette, hogy visszavonul.

A 32 éves motoros döntése meglepte ugyan Marc Marquezt, aki szerint azonban az időzítés, és Lorenzo munkához való hozzáállása mutatja, hogy mekkora bajnok.

"Ez egy meglepő döntés volt, különösen a csapattársaknak, mert mi a csapatban nem tudtuk, hogy ez fog történni. Meglepetés volt, különösen annak fényében, ahogy Lorenzo a garázsban dolgozott. Az mindegy, hogy az eredmények jobbak, vagy rosszabbak, de de ő ugyanúgy dolgozott, mint az első napon" - mondta Marquez, aki elmondta, hogy maga azonnal, személyesen gratulált Lorenzónak a karrierjéhez, és a módhoz, ahogy a visszavonulást intézte.

"Jártam nála, hogy gratuláljak, természetesen elsősorban a pályafutásához, de azért is, ahogy meghozta ezt a döntést. Ez sokat jelent, ő egy igazi bajnok. Abban a pillanatban, ahogy azt érezte, hogy nem lehet első, úgy döntött, hogy befejezi. Nagyon erős karakter a pályán, és azon kívül is. Gratulálok neki ezúton is, és a legjobbakat kívánom neki" - jelentette ki Marquez.

Lorenzo másik korábbi nagy ellenfele, Valentino Rossi is elismerően beszélt a visszavonuló spanyolról, kifejtve, hogy szerinte a Yamahán gyors tudott volna lenni. Rossi szerint Lorenzóval egy nagyon fontos személyiséget vesztett el a MotoGP.

"Biztos vagyok benne, hogy a MotoGP modern korszakának egyik legjobb versenyzőjét veszíti most el, egy nagyon fontos részét a sportnak. Ő egy nagyszerű bajnok, nagyon nagy hatással volt rám a sebessége és a koncentrációja. Attól, hogy megérkezett a MotoGP-be, mindig erős volt, több mint tíz éven át. Sokáig voltunk csapattársak, ugyanazt a garázst osztottuk meg, és személy szerint az egyik legnagyobb riválisomnak tartottam. Volt néhány remek versenyünk, nagy kár, hogy befejezi" - mondta riválisa döntéséről Rossi.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.