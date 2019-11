Lorenzónak csak időre lett volna szüksége a Hondánál?

Jorge Lorenzo nem adott magának több időt a Hondánál, amiben a súlyos sérülései is szerepet játszottak. Azzal, hogy elhagyta a Yamahát, egy nagy lejtőre lépett, ahonnan nem volt visszaút, bár a Ducatinál a második évében voltak igen szép megvillanásai. Akkor úgy tűnt, „visszatér”, de az év végén mennie kellett.

Még több F1 hír: 99%, hogy Zarco kapja meg Lorenzo helyét a Hondánál?

A Hondával egy több éves megállapodást írt alá, és a szenvedés folytatódott. Sőt, az rosszabb volt, mint azelőtt. Jorge egyszerűen nem tudott alkalmazkodni az új géphez, bármennyire is küzdött és dolgozott. A potenciális helyettese, Cal Crutchlow nagyon elismerően beszélt a társáról, akit sokra tart.

„Az első gondolatom a bejelentés kapcsán az volt, hogy ez egy szomorú nap a sportunk számára. Egy öt világbajnoki címet nyert versenyző, akivel a legjobb napjain sok ember nem tudott versenyezni, de ha még ugyanazon a dobogón is álltál, mint ő, nem ugyanazt a versenyt futottátok. Szóval egy nagyszerű bajnokról beszélünk, aki rendkívül profi is. Tudom, hogy a karaktere kissé más, mint másoké, és ezt még a versenyzők is látják.”

„Azt azonban senki sem veheti el tőle, amit a pályán tett, és ez több mint amit a legtöbben elértek az egész paddockban.” - vette a védelmébe Lorenzót, aki nagyon sokat szenvedett a Hondával, mivel nem tudott alkalmazkodni a géphez. Ennek ellenére Crutchlow úgy véli, hogy a Honda profitálhatott volna a spanyol hihetetlen motorozási stílusából.

„Ennek a nagy részét az újságírók építették fel, még mielőtt ez az egész elkezdődött volna. Azt hiszem, jó lett volna ő a Hondának, de azt nem tudom, hogy mikor. Tudja, hogy hogyan kell motorozni. Még mindig megnézem az adatait, és hihetetlen az, amit féktávon csinál, és ahogyan a dolgokat kezeli. Szóval ez egy szomorú nap számunkra.”

Egy látványos virtuális pályabejáró az aktuális F1-es helyszínről, a legendás Interlagosról, mely a Brazil Nagydíjnak ad otthont.