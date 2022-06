Eldőlt, hogy rajthoz áll-e Rins a Német Nagydíjon!

A háromszoros MotoGP-futamgyőztes spanyolt Takaaki Nakagami ütötte ki Barcelonában a Katalán Nagydíj első méterein, az esés során pedig olyan szerencsétlenül fogott talajt, hogy eltört a csuklója.

Ennek ellenére engedélyt kapott, hogy versenyezzen a Sachsenringen és a pénteki edzéseken motorra is ült, a szombat délelőtti FP3-at pedig a 17. helyen fejezte be, ami azt jelentette volna, hogy a kvalifikáció Q1-ében is részt kell vennie.

Az edzések után Rins elismerte, hogy a vártnál jobban szenvedett a csuklójában lévő fájdalomtól, ezért szombat délelőtt úgy döntött, hogy végül nem vállalja a további részvételt a hétvégén és megpróbál regenerálódni a soron következő hollandiai futamig.

„A csapattal együtt azt a döntést hoztuk meg, hogy erre a hétvégére abbahagyom a motorozást és nem veszek részt a versenyen. Ma valamivel rosszabbul érzem magam, jobban fáj a csuklóm, mint pénteken és komoly fájdalmaim voltak, amikor megpróbáltam gyors kört futni“ - írta közleményében a spanyol pilóta.

A Suzuki már azelőtt azt kérte Rinstől, hogy ne versenyezzen a Sachsenringen, mielőtt egy métert is megtett volna a pályán, de a spanyol mindenképpen szerette volna életben tartani egyre halványuló világbajnoki reményeit.

Rins úgy érkezett meg Németországba, hogy 69 egység a lemaradása az összetettben vezető regnáló világbajnok Fabio Quartararo mögött, ám az előző három versenyhétvégén egyszer sem sikerült célba érnie.

A spanyol pilóta számára a lehető legrosszabbkor jött ez a sérülés, hiszen a Suzuki nem rég jelentette be, hogy a szezon végén kiszáll a MotoGP-ből, így csapatot kell találnia a 2023-as idényre.

