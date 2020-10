Dovizioso a Yamahához kerülhet?

Még augusztusban érkezett a sokkoló bejelentés, hogy Andrea Dovizioso nem hosszabbítja meg a szerződését a Ducatival, így nyolc év után távozik az olasz márkától. Azóta szóba hozták az Aprilia gyári ülésével, ahol Aleix Espargaro csapattársa lehetne, ám a Motorsport.com értesülései szerint nem érdeklődik az olasz márka által kínált lehetőség iránt.

Nagyon úgy tűnik, hogy a jövő évre vonatkozóan nem lesz teljes szezonos ülése Doviziosónak, és már több gyártóval is felvette a kapcsolatot, egy esetleges tesztpilótai szerepkörről, annak ellenére, hogy többször azt állította, nem opció számára az egy év kihagyás. A legfrissebb értesülések szerint azonban mégis emellett dönthet.

Dovizioso ugyanis visszatérhet a Yamaha kötelékébe 2021-től, egyelőre viszont csak tesztversenyzőként, amely szerepkörben Jorge Lorenzót válthatja a csapatnál. Az olasz motoros még 2012-ben töltött egy évet a japán gyártónál, akkor a Tech3 csapat színeiben szerzett hat dobogós helyezést, és zárt negyedikként az összetettben.

Simone Battistela, Dovizioso menedzsere azt is elárulta, hogy a Yamaha mellett a Honda és a KTM is opcióként szerepel az olasz pilóta számára. A menedzsere sokat sejtetően hozzátette, hogy még ezen a héten meghozzák a döntést Dovizioso jövőjét illetően, viszont azt szeretnék elérni, hogy tudjon gyakorolni egyéb motorokon is – például motocrosson.

Ezt a döntést pedig nagymértékben fogja befolyásolni, hogy milyen gyári opciói lesznek a többszörös futamgyőztes motorosnak, és itt jön be a képbe egy nagyon fontos tényező: vajon mikor fog felépülni Marc Marquez?

Doviziosónak a létező legjobb lehetőség lenne ez, hogy amennyiben Marquez jövőre sem lesz száz százalékos, úgy felülhessen a gyári Honda-motorra. A HRC azonban nem nagy rajongója annak az ötletnek, hogy a meglehetősen nagy sérülési kockázattal járó motocross világban pallérozza magát tovább az olasz gyakorlásként.

A KTM azért eshet ki a képből, mert számos házon belüli tehetsége van az osztrák márkának, valamint ott van nekik tesztpilótaként Dani Pedrosa. Így szinte kizárásos alapon a Yamaha marad, ahol tesztpilóta lehet, ám ez azt is eredményezheti, hogy a csapat korábbi világbajnoka, Jorge Lorenzo kikerül a szerepkörből.

A Motorsport.com értesülései szerint viszont ennek ellenére Dovizioso a japán gyártóhoz szerződhet, és ez azzal is járhat, hogy a jövő év során három alkalommal – a koronavírus okozta szabályozásoktól függően – szabadkártyásként részt vehet nagydíjakon. Nemrégiben Valentino Rossi is nyilatkozott erről, aki üdvözölné, ha honfitársa a márkához csatlakozna.

