Szujó Zoltán ezúttal a WTCR-futamaikor lesz látható a képernyőkön

A Sport TV 2020-tól közvetíti a WTCR küzdelmeit. Az idei kiírás indulói között ott lesz természetesen a címvédő Michelisz Norbert, aki továbbra is a gyári Hyundai csapatot erősíti, és reményeink szerint a címvédés felé vezető út első lépéseit teszi majd meg az első versenyhétvégén.

Rajta kívül a Zengő Motorsport színeiben versenyez majd Boldizs Bence és Kismarty-Lechner Gábor, továbbá Tassi Attilának is szurkolhatunk. A mezőny októberben a Hungaroringre is ellátogat, sőt, a Dunaszerdahely melletti Diósförgepatonyban található Slovakia Ringre is, de Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is lesznek versenyek.

A 2020-as sorozat első versenyét viszont Belgiumban, Zolderben rendezik szeptember 12-én és 13-án, szombaton az időmérőt, vasárnap a két futamot láthatjuk élőben a Sport TV képernyőjén. Az első versenyhétvégén a Sport TV WTCR-csapata is bemutatkozik, és a csapatban egy új igazolás is feltűnik majd.

Még több F1 hír: Gasly elárulta, kitől tanult a legtöbbet az elmúlt hónapokban

A vasárnapi két futam során ugyanis visszatér a képernyőre, és debütál a Sport TV-n Szujó Zoltán, a műsorvezető Petur András mellett ő lesz a két futam szakértője a stúdióban. Az ő neve az évek során szinte egybeforrt az autósporttal, hiszen hosszú éveken át volt a hazai Forma1-közvetítések arca és hangja, mostantól viszont a WTCR-közvetítésekben vállal állandó szereplést, szakértőként csatlakozik a Sport TV csapatához, amely rajta kívül még Haraszti Ádámból és Petur Andrásból áll. Ez a hármas lesz ott velünk a televízióban a WTCR 2020-as kiírásának hat versenyhétvégéjén és 16 futamán.

A kommentátor, aki évekig volt a Forma-1 magyar hangja, a következőket mondta el Michelisz és a WTCR többi magyar résztvevőjének az esélyeiről az előttünk álló szezonban:

„Az autósportban soha nem jelenthetjük ki, hogy egyértelmű címvédés lesz, de az biztos, hogy Norbi számít a legnagyobb esélyesnek most. Azt ne felejtsük el, hogy új gumibeszállító érkezett a sorozatba, ami nagy változást jelent, fontos, hogy minél előbb, minél jobban hozzászokjanak a teszteken ezekhez az új gumikhoz a versenyzők.”

Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR, Gabriele Tarquini, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai i30 N TCR Fotó készítője: WTCR

„Norbi az előző szezonban megtapasztalta, milyen az utolsó pillanatban, a lehető legkiélezettebb küzdelemben bajnoki címet szerezni, de tapasztalta már meg az ellenkezőjét is korábban. Ezek olyan tapasztalások, amik felbecsülhetetlenek, és amik miatt tényleg egyértelmű esélyesnek számít.”

„Azonban a mezőny nagyon erős, a három másik korábbi bajnok, Thed Björk, Yvann Muller és Gabriele Tarquini is sokat látott versenyző, és a fiatalok, például Azcona, Ehrlacher vagy akár a mi Tassi Attilánk is tudnak meglepetést okozni.”

„Nagyon nagy öröm, hogy a Zengő Motorsport három autót is indít az idei kiírásban, ráadásul kettőt, magyar versenyzők vezetnek majd, Boldizs Bence és Kismarty-Lechner Gábor személyében. Michelisz Norbi mellett nekik és persze Tassi Attilának is nagyon szurkolok, bízom benne, hogy jó eredményeket érnek el.”

„Érdekesség, hogy Kismarty-Lechner Gábor ellen én is versenyeztem egykor a Suzuki Kupában, nagyon jó lesz őt látni, és nagy dolog, hogy egy kortársam megkapja a lehetőséget idén a WTCR-ben való bemutatkozásra.”

Forrás: Sport1

Gasly elárulta, kitől tanult a legtöbbet az elmúlt hónapokban

Ajánlott videó: