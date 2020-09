Műszaki hibák akadályozták meg Tóth Lászlót a pontszerzéstől

A 20 éves magyar pilótának nem volt egyszerű hétvégéje Magny Cours-ban, de így is közel került a pontszerzéshez.

A francia pályán ezen a hétvégén számos nemzeti és nemzetközi versenysorozat aktuális fordulóját rendezték meg, ezért a Formula Renault mezőnyének programja is eltért a korábban megszokottaktól.

A szabadedzéseket ezúttal már csütörtökön megrendezték, pénteken pedig csupán egyszer gurultak pályára a mezőny tagjai, késő délután a hétvége első időmérő edzésén a vasárnap délutáni futam rajtsorrendje alakult ki. Ezen a tréningen Tóth László a 14. starthelyet szerezte meg.

A második időmérőt szombaton délelőtt rendezték meg, ezen a délutáni verseny – a hétvége első viadalának – rajtsorrendje dőlt el, Tóth itt a 15. pozícióban végzett.

Tótha László, Formula Renault Európa-kupa Fotó készítője: Dutch Photo Agency

A szombat délutáni futamon már a második körben baleset történt, többen is összeütköztek, de Tóth Lászlónak sikerült elkerülnie, hogy belekeveredjen a szituációba, így megóvta az autóját, és célba is vitte a 11. pozícióban.

Vasárnap még nagyobb csatát hozott a Formula Renault-sok viadala, a 30 perc+1 körös futamon kétszer is a pályára kellett hajtania a biztonsági autónak, és bár Tóth ezen a versenyen is műszaki gondokkal küzdött, az ütközésekből sikerült kimaradnia. A hajrában történt balesetet alig tudta elkerülni a magyar versenyző, akinek abban a helyzetben szinte állóra kellett fékeznie a versenyautóját. Tóth végül ezen a futamon is csak kicsivel maradt le a pontszerzésről, itt is 11. lett.

Tótha László, Formula Renault Európa-kupa Fotó készítője: Dutch Photo Agency

Magny-Cours-ban az első versenyt a brazil Caio Collet nyerte, a másodikon pedig a francia Victor Martins volt a győztes.

Az összetettben négy forduló, azaz nyolc futam után Martins áll az élen, megelőzve Collettet és a spanyol David Vidalest. Tóth László a monzai idénynyitón megszerzett hat pontjával a 16. helyen áll.

A Formula Renault Európa-kupa mezőnyének most kéthetes szünet következik, a szezon pedig szeptember végén a hollandiai Zandvoortban folytatódik.

