A Mercedes csapata nem lehet elégedett a monacói eredményeivel, hiszen Valtteri Bottas a második helyről esett ki amiatt, hogy nem tudták lecserélni a jobb első kerekét, Lewis Hamilton pedig a hetedik helyen ért célba, és végül a leggyorsabb kört megfutásával 7 pontot gyűjtött.

A német istálló ezzel az egyéni és a konstruktőri pontversenyben is elvesztette a vezető pozíciót, előbbiben 4, utóbbiban 1 pont a hátrányuk 5 versenyt követően. A csapatfőnök Toto Wolff pedig a futam leintése után azt nyilatkozta, óvást fognak benyújtani a Red Bull ellen, ha a „limbó” hátsó szárnyukat fogják használni:

„Ha a Red Bull a „limbó” szárnyakat fogja használni Bakuban, és ebből előnyük is származik, akkor oda fogunk menni a stewardokhoz, és ha ez nem elég a stewardoknak, akkor megyünk a Nemzetközi Fellebbviteli Bíróságra.”

„Tehát azt gondolom, hogy az FIA egyértelműsíti a helyzetet még Baku előtt. Ha viszont nem teszik ezt, akkor elég zavaros lesz a helyzet. Kielemeztük az első szárnyakat is, a saját kocsijainkon és a Red Bullon, és az első szárnyak ugyanúgy hajlanak.”

„Megtehetnénk, hogy az első szárny miatt is óvást nyújtunk be, de a hátsó szárnyak jobban hajlanak annál, mint amit a szabályok megengednek. Az új terheléses teszteket viszont csak Baku után vezetik be. Ez van, elég szilárd a jogi álláspontunk, de ma még nincs itt az ideje, hogy ezzel foglalkozzunk” – mondta a csapatfőnök.

