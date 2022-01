Wolff szerint 10 csapatnál több nem kell „a motorsportok Bajnokok Ligájába”

A Liberty Media egyik legnagyobb eredménye a 2021-es szezonban az új Concorde-szerződés tető alá hozása volt, amivel a Forma-1 egy komoly lépést tett meg az amerikai típusú franchise rendszer felé, hiszen amellett, hogy igazságosabban fogják elosztani a csapatok között az év végi nyereményalapot, egy 200 millió dolláros beugrót tettek kötelezővé az újonnan belépő csapatoknak, hogy „kiszűrjék” a komolytalan érdeklődőket.

Az F1 2021-ben sikeresen bevezette a költségsapkát is, amivel elsősorban a legnagyobb csapatok költekezését vetették vissza, a hatását pedig a sport vezetőinek reményei szerint a 2022-es szabályváltozás fogja egyértelművé tenni: amellett, hogy kiegyenlítettebb mezőnyt várnak, a csapatok is arra számítanak, hogy költségspirál helyett hamarosan elkezdhetnek profitot termelni.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke és résztulajdonosa úgy véli, hogy a csapata már a 2021-es évet pozitív mérleggel tudta zárni, és szerinte könnyebb lesz a jövőben a többi csapatnak is versenyre kelnie az élcsapatoknak.

„Nem akarok pontos számokat mondani, de szerintem közel állunk az NBA és az NFL csapatok értékéhez” – mondta Wolff az Auto Motor und Sportnak adott interjújában. „Csak 10 helyünk van jelenleg, egy új csapat csak akkor léphetne be a sportba, ha abba mindenki beleegyezne, és kifizetné a 200 millió dollárt. Nem csak a Mercedes lesz képes arra, hogy profitot termeljen, de a többi csapat is.”

„Ebben a sorban szerintem a Ferrari és a McLaren fog követni minket, ami az egész sorozat megítélésén javít majd. A költségsapkával minden új érkező pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, tudja, hogy senki nem költhet 140-145 millió dollárnál többet. Korábban senki nem tudta, mennyibe kerülhet felvenni a harcot a Ferrarival, a Red Bull-lal, vagy a Mercedesszel.”

Wolff egy elég optimista képet rajzolt fel, hiszen nem vette figyelembe a pilóták és a legjobban fizetett alkalmazottakra vonatkozó kivételeket, arról az elképesztő infrastrukturális beruházásról nem is beszélve, ami megelőzi az éves működésre félre tett 140 milliós összeget.

Nem véletlen, hogy az F1 iránt legutóbb érdeklődő szervezet, az Andretti Autosport is saját csapat indítása helyett a Sauber felvásárlásával próbálkozott, ahogyan az Audi és a Porsche sem állítana fel saját csapatot, hiszen motorbeszállítóként is bőven megérné nekik a belépés, különösen azt figyelembe véve, hogy a motorfejlesztési költségekre is költségsapkát akar bevezetni az F1.

Wolff azonban visszatért a realitások talajára, amikor elismerte, hogy a belépésre jelenleg csak egy komoly gyártó lenne képes:

„Tetszik, hogy 10 csapat van, ha ennél több lenne, még több felé kéne osztani a nyereményalapot. Mégis melyik csapat érdemelné meg, hogy szerepeljen a motorsportok Bajnokok Ligájában. Ha egy gyártó érdeklődne, biztosan tárgyalnánk erről, de egyelőre egyetlen hiteles jelölt sem kopogtatott az ajtón.”