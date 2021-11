Wolff: Szaúd-Arábiában elővesszük a különleges motorunkat

Lewis Hamilton rajt-cél győzelmet aratott a 2021-es Katari Nagydíjon, Valtteri Bottas azonban kiesett a futamról, miután még az első bokszkiállása előtt defektet kapott az agresszív dohai kerékvetők miatt.

A Mercedes előnye így a konstruktőri bajnokságban 5 pontra csökkent a Red Bullhoz képest, Lewis Hamilton lemaradása azonban 8 pontosra csökkent a bajnoki éllovas Max Verstappennel szemben.

„Az első gondolatunk az volt, hogy ez egy keserédes eredmény” – értékelte a Mercedes hétvégéjét Toto Wolff a Sky-on. „Mindkét bajnokság fontos most számunkra, Lewis nagyszerű teljesítményt nyújtott – kár azért az egy pontért (ami a leggyorsabb körért jár), de jó, hogy megnyerte a futamot.”

„A jó hír az, hogy az autónk nagyon gyors. Boldog volt a beállításokkal, és kontrollálni tudta a futamot, ami jól jelzi, hogy mire lehet számítani tőle Szaúd-Arábiában és Abu-Dzabiban.”

„A benne rejlő oroszlánt felkeltették azon az interlagosi szombaton, most ennek az eredményét láthatjátok.”

A Mercedes Brazíliában újabb belső égésű motort szerelt Hamilton autójába, ami nagy segítségére volt, miközben átvágott a mezőnyön. Katarban még csak nem is kellett ezt a motort beszerelnie a Mercedesnek Hamilton autójába ahhoz, hogy a hétszeres világbajnok megszerezze a futamgyőzelmet, Wolff azonban megerősítette, hogy a lehető legerősebb felszerelésükkel utaznak majd Dzsiddába.

„Szaúd-Arábiában a pályának kedveznie kéne az autónknak, de tudjuk, hogy idén ez könnyen elsülhet a visszájára is. A hosszú egyenesek miatt azonban bizakodunk, és elővesszük majd a legerősebb motorunkat is, amit korábban (Brazíliában) használtunk. Remélhetőleg Valtteri is ott tud majd lenni az élen, mert szükségünk van rá.”