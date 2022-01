Wolff Grosjeannak: Még idén be kell ülnöd az autóba

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem sokkal Grosjean balesete után nemes gesztust tett: megfogadta, hogy amennyiben a francia nem kap máshol lehetőséget még egyszer utoljára F1-es autót vezetni, ők ülést biztosítanak az egykori Haas-pilótának egy teszt erejéig.

A különböző nehézségek miatt azonban a német gyártó mind a mai napig nem tudta teljesíteni az ígéretét, de ez nem jelenti azt, hogy végleg feladták volna a próbálkozást. Grosjean rögtön a szezonzáró után emlékeztette Wolff-fot, hogy továbbra sem tett le a szándékáról.

„Abu-Dhabi után küldtem egy üzenetet Totónak. Nos, elment már pár hét (a kiszállása óta), eltelt azt követően is néhány hét, így küldtem egy üzenetet Totónak, és ő válaszolt is. Úgy kezdte, hogy 'Köszönöm', aztán az utolsó mondat így hangzott: 'Idén be kell ülnöd abba az autóba'.”

„Igen, még mindig tervben van. Tavaly volt néhány dolog, ami nem könnyítette meg a dolgomat. Idén nem mehetek a Francia Nagydíjon, mert ugyanazon a hétvégén Iowában versenyzünk” – taglalta a nehézségeket a francia.

„De mindenképpen, a Mercedes is nagyon szeretné megcsinálni, én is nagyon szeretném, még akkor is, ha a nyakam haldoklik majd, mert ott elvesztettem az izmom egy részét. Megkérdezheted Patót [O'Ward], hogy milyen volt [egy F1-es autóban].”

„De igen, még mindig meg akarjuk csinálni, és ha ez megtörténik, nagyszerű. De... a fő hangsúly most azon van, hogy megpróbáljunk futamokat nyerni az Andrettivel.”

Vettel: Különleges érzés volt újra megküzdeni Alonsóval